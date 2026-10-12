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▲林佩潔去年升格人妻，今宣布懷孕喜訊，並透露預產期在明年春天。（圖／中天提供）

美女主播林佩潔去年登記結婚，今（12）日在臉書公布懷孕喜訊，她笑說：「原本以為可以藏到週數大一點再公布，但隨著播報外套快要扣不起來，已經有幾位同事默默來恭喜我了。」提及懷孕過程，林佩潔坦言某次穿高跟鞋站著主持長達2小時，回家後竟發現出血，讓她嚇得趕往醫院安胎，她也感謝同事對她格外照顧，不僅時常關心，還提醒她「多坐少站」，至於寶寶預產期則是明年春天。林佩潔今宣布懷孕喜訊，坦言很享受孕育生命的過程，家人也引頸期盼新生命的到來，尤其得知懷得是女兒，全家上下都很開心：「未來女兒肯定集三千寵愛於一身。」林佩潔還說老公甚至霸氣表示以後他的都會是女兒的。她表示結婚生子一直在人生規劃裡，女兒的到來也是經過夫妻倆一番努力才盼來心肝寶貝，當第一時間得知懷孕時，林佩潔仍忍不住驚呼：「真的很不可思議，我居然要當媽媽了！」由於老公的家族基因，一開始以為會是男寶寶，當產檢「開獎」宣布是女寶寶時，夫妻倆都十分驚喜，林佩潔更笑說老公已霸氣表示以後他的都會是女兒的，並透露預產期將在明年春天。懷孕初期，林佩潔仍照常上班，曾幾度遇上讓自己驚嚇的突發狀況，像是在播報前突然衝進廁所孕吐，還有一次是穿高跟鞋站著主持長達2小時，回家後竟發現出血，讓她嚇得趕往醫院打黃體素安胎，她也感謝知情的同事對她格外照顧，不僅時常關心也叮嚀她不要太累，提醒她「多坐少站」，種種貼心舉動讓林佩潔相當感動。面對即將升格新手媽媽，她期許自己即使有了小孩，也仍能保有自己、愛自己，而現階段最大的願望，就是女兒能健康平安出生，她也不忘喊話：「如果是個天使寶寶那就更好了！」