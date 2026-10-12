我是廣告 請繼續往下閱讀

排名 球隊 戰績 結果 1 西班牙 2勝1敗 晉級正賽 2 義大利 2勝1敗 晉級正賽 3 德國 1勝2敗 淘汰 4 哥倫比亞 1勝2敗 淘汰

2027年世界棒球12強賽資格賽A組落幕，地主西班牙與義大利同以2勝1敗取得正賽門票。西班牙靠著前兩戰接連擊敗德國、義大利，提前確定隊史首度晉級；義大利則在最後一場生死戰以5：0完封德國，睽違12年重返12強舞台。哥倫比亞雖在收官戰以8：3擊敗西班牙，仍與德國同遭淘汰。西班牙的晉級之路，從首戰驚險逆轉德國開始。面對德國取得2：0領先，西班牙靠著捕手赫南德茲（Omar Hernández）在兩出局後敲出2分打點安打追平，將戰線延長至第10局，再利用對手暴投，由前大聯盟內野手吉約爾梅（Luis Guillorme）跑回再見分，以3：2搶下首勝。第二戰對義大利，西班牙由先發投手戈梅茲（José David Gómez Bolívar）繳出5局無失分、7次三振的好投，打線則由史蒂文斯（Félix Stevens）貢獻3分打點，最終以5：2勝出，靠著開局2連勝提前鎖定正賽資格，寫下隊史首次晉級12強的里程碑。最後一戰即使以3：8不敵哥倫比亞，也不影響出線。義大利首戰以4：3逆轉哥倫比亞，第二戰敗給西班牙後，與德國同以1勝1敗進入最後一天，雙方直接交手決定另一張門票歸屬。義大利靠著先發塔斯欽（Giacomo Taschin）主投4局無失分、狂飆7次三振，加上5名後援投手接力封鎖，以5：0贏下生死戰。義大利2局上率先突破，馬蒂尼（Renzo Martini）利用守備失誤上壘，格瓦拉（Jhorjan Guevara）、保利尼（Ricardo Paolini）與安焦伊（Gabriele Angioi）接連敲安，取得2：0領先。7局上，曾在2023年來台參加經典賽的米奈爾（Alberto Mineo）在兩出局滿壘時敲出2分打點安打，8局上塞拉羅利（Andrea Sellaroli）再補上打點安打，逐步拉開差距。義大利全場敲出16支安打，最終以2勝1敗取得A組第二名，繼2015年首屆賽事後，再度拿下12強正賽資格。哥倫比亞前兩戰接連不敵義大利、德國，提前失去晉級機會，最後雖以8：3擊敗西班牙，仍只能以1勝2敗結束賽程；德國則在擊敗哥倫比亞後保住希望，卻於生死戰遭義大利完封，同樣無緣正賽。明年12強賽將首度擴增至16隊，資格賽提供4個參賽席次。西班牙與義大利率先搶下其中兩席，接下來B組將於11月26日至28日在中國中山舉行，由中國、捷克、尼加拉瓜及英國爭奪最後兩張門票。