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獅帝芬連2場後援登板 統一獅可能推土投先發

兄弟伍立辰、鄭浩均2選1 也可能啟用雙先發

洋投中段有望接手戰局 成為勝敗分水嶺

▲胡智爲今年再度擠進季後賽名單，但至今還未登場，他去年在季後挑戰賽扛下先發，投出6局無失分好投。（圖／統一獅提供,2026.8.23）

2026年中職季後挑戰賽G4生死戰今（12）日開打，統一獅、中信兄弟先發投手皆選擇「蓋牌」不公布，但攤開兩隊先發組投手陣容，有機會都是土投2選1，統一獅方面，2位資深球星胡智爲、郭俊麟都有機會，中信兄弟下半季仰賴的年輕主投伍立辰，季後賽至今還未出賽，有機會扛下關鍵戰先發，與昔日王牌鄭浩均組成雙先發出戰。統一獅昨戰4：2擊敗中信兄弟，系列賽扳平為2：2，最終第4戰勝方將晉級中職總冠軍賽。由於前3戰雙方洋投都已經出賽過，有可能上演土投大對決。統一獅方面，洋投獅帝芬（Jackson Stephens）從後援出戰，連續2場危及情況登板守住勝利，先發組的布雷克（Brock Dykxhoorn）、喬登（Jordan Balazovic）也都出賽過，2位土投胡智爲、郭俊麟可能先發。胡智爲今年再度擠進季後賽名單，但至今還未登場，他去年在季後挑戰賽生死戰先發，投出6局無失分好投。另外首戰後援上場吃下2局無失分的郭俊麟，本戰也有可能是先發人選。中信兄弟部分，前3戰都排出洋投先發，勝騎士（Mario Sanchez）、菲力士（Felix Pena）可能從牛棚待命，昨戰先發的羅戈（Nivaldo Rodriguez）則不太可能出賽，黃衫軍比起統一獅，更高機率以土投先發應戰。土投先發組方面，伍立辰、鄭浩均都被擺進名單中，前者是兄弟下半季異軍突起的先發人選，整季出賽20場包含12場先發，拿到4勝4敗、防禦率5.04成績，但前3戰都被排進不出賽名單，鄭浩均則是去年當家王牌，儘管歷經經典賽後今年狀態相對起伏，但有鑑於過去豐富實績與大賽經驗，本場也有機會扛下先發重任。儘管一路鏖戰到最終戰，導致兩隊考驗土投深度，但比賽進入到3、4局開始，可能還是會由洋投輪番中繼銜接，最後再將球交給少數的勝利組牛棚，屆時哪一方打線能在中後段把握機會拿到關鍵分，將成為本場勝敗分水嶺。