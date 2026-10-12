我是廣告 請繼續往下閱讀

年底九合一選舉倒數47天，台北市長選戰電視辯論會進度備受關注，TVBS與三立電視已達成協議，將聯合舉辦台北市長電視辯論會，雙方陣營今（12）日將針對相關程序及細節交換意見。對於民進黨台北市長參選人沈伯洋表態辯論「沒有底線」，認為辯論場次越多，對現任施政者越有利，是否願意接受一場以上辯論？台北市長蔣萬安今受訪時並未正面回應，僅表示，過去選舉已有相關慣例及經驗，希望雙方能儘速確認細節，讓辯論會順利往下推進。蔣萬安今上午出席捷運劍潭站多目標大樓工程上梁典禮，會前接受媒體聯訪。針對兩陣營今日將協調電視辯論相關細節，以及沈伯洋表態願意接受多場辯論，媒體詢問蔣萬安是否也願意辯論一場以上。蔣萬安表示，其實歷經這麼多次選舉，相關辯論會都有慣例及經驗可循，因此這次也會依照過去慣例，由電視台主辦方邀請各陣營共同協調。至於是否願意增加辯論場次，蔣萬安並未明確表態，僅強調，希望能夠將相關細節確定，就可以繼續往下推進。