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九合一選戰逐漸升溫，民進黨台北市長參選人沈伯洋11日正式啟動「台北大洋流」，首度展開車隊掃街與市政開講，現場超過2000輛機車集結，宛如「貪食蛇」般沿途前進，線上直播同時觀看人數也突破6萬。對此，作家何穎怡分析，沈伯洋一路進逼的策略，應是想把蔣萬安逼上真正的戰場，也就是「辯論」。何穎怡表示，對沈伯洋這麼早就開始車掃，並不擔心他後繼無力，反而很好奇他的策略是什麼。依據何穎怡的猜測，是為把蔣萬安逼上「真正的戰場」——辯論，也就是說「蔣萬安從先前一直攻擊鼓勵吸毒、支持廢死」，現在被一路逼進「4場還是1場，細節協商的局面」。何穎怡進一步說明，這倒不是說沈伯洋方面認為「辯論」一定會帶來很多票，而是不斷把蔣萬安拉進他設定的「節奏」裡，所以蔣萬安可能必須提前基層動員，光是「讓蔣萬安穩定領先的感覺變成激烈拉鋸」，挑戰者就達成戰略目標。接著，何穎怡強調，更重要的，蔣萬安已經沒有餘力出去扮演「藍營大母雞」，無法創造外溢，再把外溢效果回射回來，讓領先的印象更形鞏固，圈住西瓜票。最後，她還忍不住大讚，這場首都市長之戰是「很好看的選戰啊」。