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高雄市長候選人賴瑞隆今（12）日偕同立委李昆澤、李柏毅，以及眾多議員、議員候選人一同站路口。左營楠梓市議員候選人尹立特別帶上賴瑞隆競選廣告「百變隆隆」中的「權志『隆』」人形立牌，讓粉紅假髮、粉紅西裝的造型隆隆驚喜現身路口。尹立表示，未來若順利當選，將與賴瑞隆攜手推動高雄場館升級，讓更多歌迷享有更好的觀演體驗，進一步帶動演唱會經濟，現場也因兩個「賴瑞隆」同框，成為路口最吸睛的畫面。賴瑞隆先前推出首支競選廣告「百變隆隆」，以不同造型展現多元政策主張，獲得網友熱烈討論。其中，頭戴粉色假髮、身穿粉色西裝的角色，一度被網友笑問「是不是沈文程？」直到賴瑞隆發布相關政策圖卡，才揭曉這是代表偶像文化的「權志隆」。近期賴瑞隆競選總部外牆也以「粉紅隆隆」為主視覺進行彩繪，將政策與選舉創意結合，讓政策宣傳更貼近大眾生活。針對演唱會經濟，賴瑞隆提出高雄國家體育場（世運主場館）「五大升級」方向，包括更新座椅、推動指標智慧化、增設平面層廁所、加強草皮與跑道專業養護，以及升級寄物服務，並提出評估更新大型LED螢幕、改善空調設備等方向，希望提升歌迷、運動員、表演者及工作人員的使用體驗，讓場館設施與服務更符合國際大型活動的需求。尹立表示，「權志隆」象徵的不只是粉絲對偶像的熱情，更代表演唱會背後龐大的城市觀光與消費動能。從搶票、搭車、住宿，到演出結束後走訪商圈、品嚐在地美食，演唱會已成為許多人認識高雄、走進高雄的重要契機。尤其世運主場館位於左營，如何將演唱會帶來的人潮從場館延伸至周邊商圈，讓歌迷看完演出後願意留下來消費、探索在地特色，進一步創造夜間經濟效益，是左營未來發展演唱會經濟的重要課題。黃文志則指出，高雄近年透過大型演唱會吸引國內外歌迷，讓更多人看見高雄的城市魅力，也讓演唱會成為文化發展與觀光產業的重要動能。然而，要持續承接國際級演出，不能只仰賴藝人與活動的吸引力，更要有完善的場館設施與服務。從入場動線、廁所、寄物空間，到觀演視線與場地維護，每一個細節都會影響觀眾體驗，也關係高雄能否持續累積舉辦大型活動的實力。尹立進一步表示，場館升級不能只著眼於硬體建設，更應從使用者的實際需求出發，兼顧大型演唱會、體育賽事及日常運動等不同用途，讓公共場館發揮最大效益。透過更完善的設施、更友善的服務與更有效率的管理，讓外地歌迷留下好印象，也讓高雄市民共享城市發展的成果。市政打拼需要市長、議員共同努力完成，尹立強調，期待當選後與賴瑞隆、李柏毅及議員夥伴們攜手推動場館設施與服務升級，讓更多國際級演出願意選擇高雄，讓歌迷看得盡興、玩得開心，也讓演唱會人潮進一步帶動左營、楠梓及高雄各地的商圈、交通、旅宿與觀光發展，讓高雄不只是演唱會的目的地，更是一座值得歌迷一來再來、讓市民引以為傲的文化城市。