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台北大洋流太夯釀塞車 沈伯洋允精進：團隊昨晚討論到半夜

台北市長參選人沈伯洋昨日啟動「台北大洋流」車掃首發活動，讓中山、大同區支持者沸騰擠爆街道釀塞車，對此沈伯洋今（12）日受訪表示，在路線規劃與交通號誌配合還有很多要精進的地方，雖然團隊已做好規劃，但不免俗一定還是會造成這些情況，昨晚團隊就開始在討論，持續到半夜12時大家也累了，今天會繼續討論，明天就要先想出一些方案，看要怎麼做。沈伯洋昨啟動「台北大洋流」活動首發，鎖定中山、大同區進行車掃，最後回到保安宮宣布政見，吸引大批支持者在行經路線上揮舞旗幟打氣，也有約2000台機車跟車，但所到之處也造成街道塞車。對此沈伯洋說，在路線規劃與交通號誌配合還有很多要精進的地方，雖然團隊已做好規劃，但不免俗一定還是會造成這些情況，昨晚團隊就開始在討論，持續到半夜12時大家也累了，今天會繼續討論，明天就要先想出一些方案，看要怎麼做。此外在車掃過程中也出現警察幫忙踩熄鞭炮的情況，沈伯洋也呼籲支持者，鞭炮會有一定的危險，之前有些選舉過程中，也出現鞭炮誤傷人的情況，所以這部分要來加強宣導一下。