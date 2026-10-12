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蔣萬安：松機走過90年 偉大建設終有落幕時刻

台北市長蔣萬安日前拋出松山機場遷建構想，規劃將約300公頃土地打造成AI產業園區、住宅及公園，引發各界討論。行政院前政務委員張景森表態支持松機遷建，但強調不代表支持蔣萬安的政見，也不贊成將此議題作為選舉操作，更質疑民進黨是否會因選舉而改變過去立場。對此，蔣萬安今（12）日表示，他非常認同張景森的主張，雙方看法可說是「不謀而合」，強調松機遷建是為台北未來數十年、甚至百年的都市發展著想，也願意務實與中央溝通，克服各項困難與限制。對於張景森的看法，蔣萬安今受訪時表示，「其實我很認同張景森前政委他的主張，可以說我們相關的看法不謀而合。」他指出，現在要為台北及台灣打造下一個「AI黃金世紀」，著眼的是台北市未來數十年，甚至百年的都市計畫發展。蔣萬安表示，松山機場至今已有90年歷史，見證台灣從風雨飄搖到經濟起飛的過程，「當然任何一個偉大建設，也終究有落幕的一刻。」如今迎來AI科技時代，應該以更開放的態度擁抱AI浪潮，思考是否能藉此給台北市再次向上提升的機會。蔣萬安強調，他非常願意務實地與中央政府討論、溝通，克服目前遇到的各項困難與限制。就如同當初輝達選擇落腳北士科一樣，也感謝中央政府的協助，才能與台北市政府共同完成這項世界級招商。