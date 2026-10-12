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許甫迷因回應：當時害怕極了！

前民眾黨副秘書長許甫今年投入台北市第三選區、松山信義區市議員選戰，9月才成立競選總部，近期勤跑市場、基層拜票。不過，他昨（11）日分享一段掃市場影片，焦點卻意外歪樓，因為接連有支持者把他認成藍委徐巧芯、同黨議員黃瀞瑩的老公，讓他兩度急忙澄清「不能亂點鴛鴦譜」，還特別強調自己的老婆其實是陳智菡，笑稱「2個都很漂亮！」也讓陳智菡笑喊，難道許甫是國民老公？許甫昨發出一段自己掃市場時與支持者互動的影片，寫下「選舉的職業傷害來自於太『別出心裁』的關心」。只見影片中，一名阿姨一看到許甫就直接問，「你是不是徐巧芯的先生？」讓許甫當場笑著否認，直呼「不是啦，不能亂點鴛鴦譜！」阿姨則解釋，因為先前看電視，聽說他是徐巧芯老公，才特地過來確認本人，一番話也讓讓許甫相當無奈，直呼「不是啦！會出事啦！」沒想到幾天後，許甫又遇到另一名阿北，同樣開口就問他是不是黃瀞瑩的老公？許甫再度急忙澄清，表示黃瀞瑩是自己的「戰友」，2人很熟，但他老婆其實是陳智菡，還笑稱「2個都很漂亮！」這段影片曝光後，也釣出當事人親自留言，陳智菡在影片下方打趣表示，「原來我老公是國民老公？」黃瀞瑩則留言「學姐夫表示：」，許甫也用迷因自嘲回應，「當時害怕極了」。