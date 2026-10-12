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星巴克收費新制上路！一票變心改喝路易莎：崛起時刻到了

▲星巴克推出客製化收費新制後，部分消費者考慮轉向其他連鎖咖啡品牌，其中本土連鎖龍頭「路易莎」被頻繁點名。（圖／翻攝自路易莎咖啡臉書）

路易莎咖啡聲量奪亞軍！緊追星巴克、好評達3顆星

但「路易莎咖啡 LOUISA COFFEE」緊追在後，以網路聲量1萬2428筆奪得第二

▲「路易莎咖啡 LOUISA COFFEE」緊追星巴克，以網路聲量1萬2428筆奪得第二，好評影響力達3顆星。（圖／網路溫度計）

路易莎為什麼崛起？不只高CP值：3優勢成關鍵

主要優勢在於高CP值

路易莎提供友善的用餐環境

可見路易莎豐富的輕食選擇，也是打造路易莎長年不敗的關鍵之一

▲路易莎多數座位都大方提供免費插座與不限時 Wi-Fi，相較於一般外帶店，路易莎捨得給予消費者極大的內用空間。（圖／路易莎咖啡Louisa Coffee臉書）

路易莎淨利只賺660萬！久坐佔位惹議：多家連鎖咖啡成對手

台灣星巴克於今（12）日起實施「客製化服務收費新制」，將調整部分客製化服務收費，如去冰、補奶或加配料等都得多付15元，惹來常客質疑變相漲價，連帶開始找尋其他品牌替代。，成功在台灣咖啡市場殺出血路，難怪開業20年人氣依舊高。星巴克推出客製化收費新制後，未來去冰、補奶都要加價，引發大票常客不滿，，不少網友在Threads表示「不喝星巴克超久了，一樣的品項我可以買路易莎」、「路易莎逆風崛起的時候來了」、「其實路易莎的食物也好吃」、「新制收費，那客人就改去路易莎」。根據《網路溫度計》口碑聲量排行「咖啡連鎖」類別中，統計2026年9月12日至2026年10月11日聲量，冠軍雖然依然由星巴克以網路聲量7萬9625筆霸榜，據了解，路易莎是台灣門市數最多的本土連鎖咖啡品牌之一，目前在國內累積560家門市，今年剛好遇上20周年轉型，將挑戰全集團總店數目標600家。路易莎之所以在台灣能夠快速崛起，，其採取「平價精品咖啡」地位，定價高於超商但低於星巴克等對手，切中大眾日常消費需求，讓民眾想喝杯咖啡也不會荷包大失血。除此之外，，多數座位都大方提供免費插座與不限時 Wi-Fi，相較於一般外帶店，路易莎捨得給予消費者極大的內用空間，且通常不限制用餐時間，深受學生族或遠端辦公者喜愛，打造出類似「K書中心」的環境，成功留住消費者。值得一提的是，在網路溫度計統計路易莎近期「熱門關鍵字」中，以「磚壓」關鍵字最熱門，磚壓系列確實長年高居路易莎熟食排行榜第一名，因現點現壓、外皮酥脆成為老饕必點首選，雖然路易莎長年深受台灣人歡迎，但近年也有不少消費者抱怨門市環境與服務品質下滑，。此外，路易莎雖然2026年上半年營收創歷史新高，但因旗下品牌擴張過快，稅後淨利竟只賺新台幣660萬元。近年除了星巴克、路易莎以外，但究竟哪家連鎖咖啡最好，每個人心中偏好各有不同，並沒有絕對的答案。