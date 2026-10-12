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▲環狀線板橋站新增出入口外部模擬圖。（圖／新北市政府捷運工程局提供）

▲主體結構上梁（圖／新北市政府捷運工程局提供）

明年下半年啟用 轉乘時間減半

▲新北環狀線板橋站新增出入口工程今日完成主體結構上梁並舉辦祭拜祈福儀式，由市長侯友宜主持。（圖／記者李青縈攝）

板橋站四鐵共構，每日人流量達18萬人次，轉乘需求龐大。為讓新北環狀線轉乘更加便利，新北捷運局從去年啟動新增出入口工程，今（12）日舉辦上樑祈福儀式。新北市市長侯友宜表示，現有轉乘方式耗時並且得要面臨日曬雨淋，新出入口預計明年9月底完工，讓台鐵車站至環狀線月台轉乘時間，大減一半，可從12分鐘縮短至5分鐘。新北環狀線自2020年1月通車後，運量穩定提升，而板橋站匯集台鐵、高鐵、捷運板南線及新北環狀線，是新北重要交通樞紐。市長侯友宜表示，環狀線初始運量每月約113萬人次，至2026年已達200萬人次，成長約75%；其中環狀線板橋站目前每日進出站約2.4萬人次，加上板南線、台鐵及高鐵，板橋站每日軌道運量超過18萬人次，顯示轉乘需求十分龐大。不過，現在要轉乘環狀線動線較為複雜。侯友宜坦言，除了時間較長外，還要日曬雨淋難免影響轉乘意願，因此推動板橋站新增出入口，並在去年開工，將板橋站鄰近台鐵、高鐵板橋站東一門，銜接環狀線板橋站西南側，並且克服用地、管線及既有結構等施工難題，今日完成主體上梁。新出入口將設置2部電扶梯、1部無障礙電梯、風雨走廊及半戶外廣場，旅客可由台鐵站1樓大廳直達環狀線月台，轉乘時間由約12分鐘縮至5分鐘，節省一半轉乘時間。侯友宜強調，該工程雖然不大，但重要性相當高，呼籲準時完成，讓旅客享受便利的轉乘體驗。新北捷運局長李政安表示，板橋站新增出入口採三層樓高鋼構建築設計，主要結構以預鑄方式製作，再運至現場吊裝組立，可有效縮短工期、減少現場作業及人力需求，降低施工期間噪音、粉塵及天候影響，兼顧施工品質與作業安全。後續將進行建築裝修、機電設備及相關附屬工程，預計2027年下半年完工啟用。