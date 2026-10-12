板橋站四鐵共構，每日人流量達18萬人次，轉乘需求龐大。為讓新北環狀線轉乘更加便利，新北捷運局從去年啟動新增出入口工程，今（12）日舉辦上樑祈福儀式。新北市市長侯友宜表示，現有轉乘方式耗時並且得要面臨日曬雨淋，新出入口預計明年9月底完工，讓台鐵車站至環狀線月台轉乘時間，大減一半，可從12分鐘縮短至5分鐘。
新北環狀線自2020年1月通車後，運量穩定提升，而板橋站匯集台鐵、高鐵、捷運板南線及新北環狀線，是新北重要交通樞紐。市長侯友宜表示，環狀線初始運量每月約113萬人次，至2026年已達200萬人次，成長約75%；其中環狀線板橋站目前每日進出站約2.4萬人次，加上板南線、台鐵及高鐵，板橋站每日軌道運量超過18萬人次，顯示轉乘需求十分龐大。
不過，現在要轉乘環狀線動線較為複雜。侯友宜坦言，除了時間較長外，還要日曬雨淋難免影響轉乘意願，因此推動板橋站新增出入口，並在去年開工，將板橋站鄰近台鐵、高鐵板橋站東一門，銜接環狀線板橋站西南側，並且克服用地、管線及既有結構等施工難題，今日完成主體上梁。
明年下半年啟用 轉乘時間減半
新出入口將設置2部電扶梯、1部無障礙電梯、風雨走廊及半戶外廣場，旅客可由台鐵站1樓大廳直達環狀線月台，轉乘時間由約12分鐘縮至5分鐘，節省一半轉乘時間。侯友宜強調，該工程雖然不大，但重要性相當高，呼籲準時完成，讓旅客享受便利的轉乘體驗。
新北捷運局長李政安表示，板橋站新增出入口採三層樓高鋼構建築設計，主要結構以預鑄方式製作，再運至現場吊裝組立，可有效縮短工期、減少現場作業及人力需求，降低施工期間噪音、粉塵及天候影響，兼顧施工品質與作業安全。後續將進行建築裝修、機電設備及相關附屬工程，預計2027年下半年完工啟用。
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新出入口將設置2部電扶梯、1部無障礙電梯、風雨走廊及半戶外廣場，旅客可由台鐵站1樓大廳直達環狀線月台，轉乘時間由約12分鐘縮至5分鐘，節省一半轉乘時間。侯友宜強調，該工程雖然不大，但重要性相當高，呼籲準時完成，讓旅客享受便利的轉乘體驗。
新北捷運局長李政安表示，板橋站新增出入口採三層樓高鋼構建築設計，主要結構以預鑄方式製作，再運至現場吊裝組立，可有效縮短工期、減少現場作業及人力需求，降低施工期間噪音、粉塵及天候影響，兼顧施工品質與作業安全。後續將進行建築裝修、機電設備及相關附屬工程，預計2027年下半年完工啟用。