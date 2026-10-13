明明掛著主管職，部門卻只有自己一人，想請長假喘口氣還得被老闆情緒勒索！近日有網友在Threads發文分享，自己長期一人扛下整個部門工作，卻因公司找不到職務代理人，連請假都得配合。適逢年底，《NOWnews今日新聞》日前發起「年度上班心聲」民調，結果超過半數網友選擇「心好累：每天都在等下班」，道出不少上班族的共同心聲。
一人扛整個部門！休假還收到工作訊息 她氣到想離職
原PO透露，自己雖然掛著主管頭銜，卻連半個組員都沒有，工作量等於一個人當兩個人用。最讓她不滿的是，老闆以找不到職務代理人為由，希望她延後休假，讓她忍不住直呼：「你自己的公司自己想辦法好不好，找不到職代到底關我什麼事！」更讓她無奈的是，類似的說法已經聽了快一年，連放假期間都還收到老闆要求處理公事的訊息。面對工作與休假界線不斷被打破，她也開始認真考慮轉換跑道。
年度上班心聲出爐！53%每天等下班 網友分享各種回血術
職場壓力不只出現在個別故事中。《NOWnews今日新聞》日前透過社群發起「年度上班心聲」民調，吸引超過5,200人投票，其中「心好累：每天都在等下班」以53%拿下第一，其他包括「沒心情」、「有心無力」，以及「老闆到底有沒有良心？」也獲得不少票數。從每天等下班、工作永遠做不完，到對職場環境的不滿，都反映出上班族不同面向的工作壓力。
留言區同樣充滿職場共鳴，有人直呼「怎麼沒有以上皆有的選項？」也有人感嘆「內部老闆黑心，外部客人沒良心，每天內耗，心很累」。不過抱怨歸抱怨，大家也分享起各自的「充電術」與「回血術」，從追劇、看股票、網購，到下班運動、吃宵夜、與朋友聚餐，各有不同的放鬆方式。
老闆有沒有良心不知道！下班「粱芯」成職場趣味話題
除了抱怨工作，原PO也分享自己的下班日常，透露前一天氣到買鹹酥雞配酒，還不忘自嘲：「老闆有沒有良心不知道，但下班喝酒不能沒有粱芯！」一句職場牢騷，秒把台灣人最愛的諧音梗發揮得淋漓盡致。這款「粱芯」其實並非第一次與趣味話題搭上線。日前在台南鍘美藝術節辦桌活動中，「粱芯」金門高粱酒就曾因名稱與活動主題的反差受到關注，如今再被網友拿來搭上班族心聲，意外為日常牢騷增添另一種趣味。
黑松公司今年攜手金門酒廠推出的「粱芯金門高粱酒」，除了名稱巧妙呼應台灣人喜愛的諧音梗，瓶中看得見的百年橡木芯條更是一大特色。嚴選百年樹齡橡木，透過「輕燻緩炙」烘烤工藝保留橡木天然香氣，再將橡木芯條封裝入瓶，與高粱酒液交織熟成出鎏金酒色與獨特天然烘烤木質風味。
近期推出的節日限定「粱芯金門高粱酒（舞）」，帶有香草、椰子、焦糖及太妃糖等甜香，交織淡淡橡木單寧，入口溫潤飽滿，尾韻則有蜂蜜與奶油布丁般的柔滑質感。另一款「粱芯金門高粱酒（禪）」則有著草本底蘊，以檀木線香、淡淡煙燻木質香、奶油與香草氣息為主，尾韻帶有烏梅酸甜與烘焙香，展現不同風味個性。由於橡木芯條取材位置各不相同，每瓶酒液也呈現獨特的自然色澤，開瓶即是最佳風味，無需再等待熟成。
目前「粱芯金門高粱酒（舞）」與「粱芯金門高粱酒（禪）」皆於黑松酒覓及全台各地區酒類專賣店販售，其中「粱芯(禪)」於全聯、大全聯同步販售。兩款產品建議售價皆為每瓶890元，實際售價、庫存及販售方式請依各通路為準，詳細資訊可參考品牌官網。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
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原PO透露，自己雖然掛著主管頭銜，卻連半個組員都沒有，工作量等於一個人當兩個人用。最讓她不滿的是，老闆以找不到職務代理人為由，希望她延後休假，讓她忍不住直呼：「你自己的公司自己想辦法好不好，找不到職代到底關我什麼事！」更讓她無奈的是，類似的說法已經聽了快一年，連放假期間都還收到老闆要求處理公事的訊息。面對工作與休假界線不斷被打破，她也開始認真考慮轉換跑道。
年度上班心聲出爐！53%每天等下班 網友分享各種回血術
職場壓力不只出現在個別故事中。《NOWnews今日新聞》日前透過社群發起「年度上班心聲」民調，吸引超過5,200人投票，其中「心好累：每天都在等下班」以53%拿下第一，其他包括「沒心情」、「有心無力」，以及「老闆到底有沒有良心？」也獲得不少票數。從每天等下班、工作永遠做不完，到對職場環境的不滿，都反映出上班族不同面向的工作壓力。
留言區同樣充滿職場共鳴，有人直呼「怎麼沒有以上皆有的選項？」也有人感嘆「內部老闆黑心，外部客人沒良心，每天內耗，心很累」。不過抱怨歸抱怨，大家也分享起各自的「充電術」與「回血術」，從追劇、看股票、網購，到下班運動、吃宵夜、與朋友聚餐，各有不同的放鬆方式。
老闆有沒有良心不知道！下班「粱芯」成職場趣味話題
除了抱怨工作，原PO也分享自己的下班日常，透露前一天氣到買鹹酥雞配酒，還不忘自嘲：「老闆有沒有良心不知道，但下班喝酒不能沒有粱芯！」一句職場牢騷，秒把台灣人最愛的諧音梗發揮得淋漓盡致。這款「粱芯」其實並非第一次與趣味話題搭上線。日前在台南鍘美藝術節辦桌活動中，「粱芯」金門高粱酒就曾因名稱與活動主題的反差受到關注，如今再被網友拿來搭上班族心聲，意外為日常牢騷增添另一種趣味。
黑松公司今年攜手金門酒廠推出的「粱芯金門高粱酒」，除了名稱巧妙呼應台灣人喜愛的諧音梗，瓶中看得見的百年橡木芯條更是一大特色。嚴選百年樹齡橡木，透過「輕燻緩炙」烘烤工藝保留橡木天然香氣，再將橡木芯條封裝入瓶，與高粱酒液交織熟成出鎏金酒色與獨特天然烘烤木質風味。
近期推出的節日限定「粱芯金門高粱酒（舞）」，帶有香草、椰子、焦糖及太妃糖等甜香，交織淡淡橡木單寧，入口溫潤飽滿，尾韻則有蜂蜜與奶油布丁般的柔滑質感。另一款「粱芯金門高粱酒（禪）」則有著草本底蘊，以檀木線香、淡淡煙燻木質香、奶油與香草氣息為主，尾韻帶有烏梅酸甜與烘焙香，展現不同風味個性。由於橡木芯條取材位置各不相同，每瓶酒液也呈現獨特的自然色澤，開瓶即是最佳風味，無需再等待熟成。
目前「粱芯金門高粱酒（舞）」與「粱芯金門高粱酒（禪）」皆於黑松酒覓及全台各地區酒類專賣店販售，其中「粱芯(禪)」於全聯、大全聯同步販售。兩款產品建議售價皆為每瓶890元，實際售價、庫存及販售方式請依各通路為準，詳細資訊可參考品牌官網。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！