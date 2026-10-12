寶可夢30週年紀念活動「PokéXciting! in 台北」在國慶連假劃上句點，台北限定商品「粉紅爆炸頭皮卡丘」在歷經粉絲2天的瘋狂搶購後，今（12）日一早仍有大批民眾前往信義新光三越排隊，現場工作人員隨後舉牌公告，為了安全營運，今天起將不會於台北寶可夢中心販售該商品，後續販售時間與方式將另行於官方管道公布。
粉紅爆炸頭皮卡丘停售 後續時間、方式另行公告
台北寶可夢中心今天透過現場工作人員舉牌，以及官方 IG 發布公告，為了安全的營運「Pokéxciting!」活動商品，「吉祥物 Pokéxciting!(皮卡丘) 粉紅色」10/12（一）起，將不會於寶可夢中心台北販售，有關上述商品後續之販售時間及方式，日後將於寶可夢官方 IG 進行公告。
上班日照樣排爆 寶可夢中心緊急停售
回顧這場「爆炸頭皮卡丘」之亂，10月10日活動首日，人潮排隊狀況動盪，甚至因為整理券、號碼牌的發放驚動警方到場，10月11日新光三越的2個販售地點都採取發整理券制度，不過原訂上午10點開始發放的整理券，當天上午8點就全數發完，寶可夢中心一路到晚間9點才結束販售，中間人潮毫不間斷。
寶可夢30週年紀念活動結束後，各大社群出現不少「爆炸頭皮卡丘」架上還有貨的消息，導致今天上班日，依舊有不少粉絲早起到場，現場甚至疑似有經典的「代排阿嬤團」出現，基於安全考量，台北寶可夢中心這才宣布「粉紅爆炸頭皮卡丘暫停販售。」
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台北寶可夢中心今天透過現場工作人員舉牌，以及官方 IG 發布公告，為了安全的營運「Pokéxciting!」活動商品，「吉祥物 Pokéxciting!(皮卡丘) 粉紅色」10/12（一）起，將不會於寶可夢中心台北販售，有關上述商品後續之販售時間及方式，日後將於寶可夢官方 IG 進行公告。
回顧這場「爆炸頭皮卡丘」之亂，10月10日活動首日，人潮排隊狀況動盪，甚至因為整理券、號碼牌的發放驚動警方到場，10月11日新光三越的2個販售地點都採取發整理券制度，不過原訂上午10點開始發放的整理券，當天上午8點就全數發完，寶可夢中心一路到晚間9點才結束販售，中間人潮毫不間斷。
寶可夢30週年紀念活動結束後，各大社群出現不少「爆炸頭皮卡丘」架上還有貨的消息，導致今天上班日，依舊有不少粉絲早起到場，現場甚至疑似有經典的「代排阿嬤團」出現，基於安全考量，台北寶可夢中心這才宣布「粉紅爆炸頭皮卡丘暫停販售。」