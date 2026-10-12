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▲洛杉磯道奇連續2年奪下世界大賽冠軍，今年仍持續朝3連霸目標邁進。（圖／取自洛杉磯道奇 X）

洛杉磯道奇朝世界大賽3連霸邁進，但曾隨洋基完成1998年至2000年世界大賽3連霸的傳奇隊長基特（Derek Jeter）認為，外界可能低估了這件事的難度。他在《FOX Sports》節目中指出，道奇不只面臨身體疲勞與傷兵問題，如今連大谷翔平也帶著身體狀況進入國聯冠軍賽，真正嚴峻的考驗其實是精神消耗。道奇連續2年拿下世界大賽冠軍，今年又闖進國聯冠軍賽，將與密爾瓦基釀酒人爭奪世界大賽門票。不過，基特在國聯冠軍賽G1轉播中直言：「我認為大家並沒有真正理解，他們現在想完成的事情到底有多困難。」基特曾是洋基王朝核心成員，1998年至2000年連續3年拿下世界大賽冠軍，生涯更累積5枚冠軍戒，因此他對「持續站在頂端」的壓力相當熟悉。基特指出，從身體層面來看，連續爭冠的球隊幾乎每年都比其他球隊多打一個月，長期累積下來，對球員身體是巨大負擔。道奇本季一路走來也不斷面臨傷兵考驗，但他仍肯定道奇是全大聯盟最擅長處理傷病問題的球隊之一。不過，基特認為更困難的是精神層面。他表示，道奇一路打到國聯冠軍賽後，連大谷也出現身體不適與狀態問題，「精神、心理上的疲勞，甚至比肉體上的疲勞更嚴重。」大谷在分區系列賽4場比賽13打數僅2安打，打擊率0.154，沒有長打與打點，進入國聯冠軍賽前仍是道奇打線最大變數之一。基特也點出王者球隊最難面對的現實，就是每個對手都會用挑戰冠軍的心態面對你。他表示：「其他球隊都會衝著他們而來，想把他們擊倒。你必須學會應對這樣的情況，永遠保持想贏的心態，不能對現況感到滿足。」這正是道奇今年面臨的挑戰。去年他們在國聯冠軍賽橫掃釀酒人，但今年釀酒人以例行賽大聯盟最佳戰績捲土重來，國聯冠軍賽再度交手，對方復仇意味濃厚。雖然基特點出道奇3連霸路上的隱憂，但他也沒有完全否定道奇的機會。他表示，如果有任何一支球隊能完成這件事，「那應該就是道奇」。道奇擁有大谷、貝茲（Mookie Betts）、弗里曼（Freddie Freeman）等明星打線，也有深厚投手輪值與板凳戰力。不過，基特以自身王朝經驗提醒，3連霸從來不是單純堆疊戰力就能完成，真正考驗的是整支球隊能否在疲勞、傷勢與全聯盟追殺中，繼續維持冠軍等級的專注力。