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波爾辛吉斯多半時間都在傷兵名單 勇士主帥也搞不清狀況

外媒暗酸隱藏吉祥物 波爾辛吉斯合約要走到2028年

NBA季前熱身賽持續開打，金州勇士昨戰111：106擊敗沙加緬度國王賽後，勇士主帥科爾（Steve Kerr）談到陣中少數球星「波神」波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）傷勢狀況，透露他目前根本沒有隨隊，也不知道他還需要養傷多久，讓外界霧裡看花，此前《ESPN》也暗酸行經成謎的「波神」，根本是勇士隊的隱藏吉祥物。波爾辛吉斯今年2月NBA交易截止日前，被老鷹送來勇士，斷斷續續出賽15場包含11場先發，整季結算16.7分、5.2籃板與2.5助攻，表現仍維持過往身手，唯獨健康狀況堪慮。來到季前熱身賽，波爾辛吉斯仍舊未出賽，甚至都未公開露面，勇士主帥科爾昨戰賽後談到這位明星中前鋒，也坦言很無奈，「我們依舊沒有他的傷兵更新，他目前也沒有隨隊，不確定要休戰多久。」《ESPN》此前曾專文報導波爾辛吉斯表現，除講明圍繞他所遭遇的傷以及缺席時長，不確定性仍在持續之外，甚至暗酸他根本是勇士隊的隱藏吉祥物。波爾辛吉斯2026年6月底與勇士隊達成續約協議，目前的合約總額與年限為一份2年總值4,000萬美元合約，將一路延續至2027-28球季，其中第2年帶有球員選項（Player Option）。