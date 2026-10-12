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身價破億也會被店員看扁？美國葛萊美天后凱莉克萊森（Kelly Clarkson）近日在X爆料，自己在紐約逛街時，被店員用異樣眼光看待，還暗酸她買不起商品，氣得她當場反擊：「你這個白痴，你剛剛徹底損失了一筆巨額大單！」凱莉克萊森10日在X發文，這幾天自己特別開車到紐約一間精品玩具店「Art of Play」，因為對這間店特別有興趣，出門前還列了購物清單，沒想到進店之後，店員卻感覺自己買不起這些東西，表示「可以幫您找比較便宜的替代品。」不過這句話可是讓身價破億的天后超不爽，直接嗆對方「損失了一筆大單」，還諷刺推薦粉絲可以前往該店「朝聖」，如果想體驗被當成買不起商品的客人，就可以去看看。不過，事情在凱莉克萊森發文後就落幕，遭點名的店家Art of Play隨後發聲，表示她當時問的是名為「Molly」的機械鳥裝置，但這只是店裡展示品，並沒有要販售，認為天后可能是誤解了當下的互動，表示店家在被發文之後遭到許多網友留負評，讓他們相當錯愕。面對店家澄清，凱莉克萊森再次發文回擊，指責對方說謊，雙方各說各話讓許多網友看不清事情真相。