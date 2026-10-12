大同電鍋除了蒸煮料理，竟然還是加熱麵包的神器。一名網友近日在Threads上表示，自己會在鍋底鋪紙後放入麵包，不加水、不蓋鍋蓋，按下開關等待跳起，讓麵包恢復酥脆口感。貼文曝光後，也有人分享加熱貝果、燒餅及潛艇堡的經驗，紛紛大讚：「麵包不像烤箱那麼乾」、「昨天乾蒸了冷凍的羅宋麵包，口感和香氣都很棒」。
大同電鍋隱藏用法曝光！麵包不加水也能加熱 眾狂推：外酥內軟
一名網友近日在Threads發文，大讚「大同電鍋真的很強」，表示她除了會拿來蒸煮食物以外，還會在電鍋底部鋪上廚房紙巾，再放入麵包，不加水、不蓋鍋蓋，直接按下加熱開關，等開關跳起後，麵包就能恢復酥脆口感，內部也不容易流失水分。
原PO說明，這個方法不需要把紙巾弄濕，也不必切換保溫模式，直接按下加熱鍵即可；如果是從冷凍庫取出的麵包，則可視加熱情況再操作。
不少人看完後才發現這項意想不到的用途，紛紛驚呼長知識：「用了二十年，第一次知道大同電鍋可以乾蒸。」也有網友分享，「這方法真的很棒，麵包不像烤箱那麼乾」、「我家也都用這方法熱麵包、燒餅之類的，很方便」、「拿來蒸貝果都好好吃」、「昨天乾蒸了冷凍的羅宋麵包，口感和香氣都很棒」。
不過，底部到底要不要鋪烘焙紙也掀起熱議，不少網友認為比起廚房紙巾更適合用於食物加熱。
對此，有人表示，自己會把麵包放在器皿上處理，並非一定要墊紙；也有網友會利用小鐵鍋搭配鋁箔，並依一般方式在外鍋加水，也可以做出類似乾熱的效果。
但還是建議大家避免直接將廚房紙巾或烘焙紙鋪在電鍋底部乾燒，實際操作應以原廠使用說明為準，不要為了追求方便而忽略安全。
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一名網友近日在Threads發文，大讚「大同電鍋真的很強」，表示她除了會拿來蒸煮食物以外，還會在電鍋底部鋪上廚房紙巾，再放入麵包，不加水、不蓋鍋蓋，直接按下加熱開關，等開關跳起後，麵包就能恢復酥脆口感，內部也不容易流失水分。
原PO說明，這個方法不需要把紙巾弄濕，也不必切換保溫模式，直接按下加熱鍵即可；如果是從冷凍庫取出的麵包，則可視加熱情況再操作。
不少人看完後才發現這項意想不到的用途，紛紛驚呼長知識：「用了二十年，第一次知道大同電鍋可以乾蒸。」也有網友分享，「這方法真的很棒，麵包不像烤箱那麼乾」、「我家也都用這方法熱麵包、燒餅之類的，很方便」、「拿來蒸貝果都好好吃」、「昨天乾蒸了冷凍的羅宋麵包，口感和香氣都很棒」。
不過，底部到底要不要鋪烘焙紙也掀起熱議，不少網友認為比起廚房紙巾更適合用於食物加熱。
對此，有人表示，自己會把麵包放在器皿上處理，並非一定要墊紙；也有網友會利用小鐵鍋搭配鋁箔，並依一般方式在外鍋加水，也可以做出類似乾熱的效果。
但還是建議大家避免直接將廚房紙巾或烘焙紙鋪在電鍋底部乾燒，實際操作應以原廠使用說明為準，不要為了追求方便而忽略安全。