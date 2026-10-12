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道奇今天在國聯冠軍賽首戰以1：2輸給釀酒人，衛冕之路第一場就踢到鐵板。但這場球最大問題不是輸球，而是道奇明明把釀酒人王牌米肖羅斯基（Jacob Misiorowski）逼到94球、只投4.1局就退場，結果整晚只換回1分。已經逼退了人家的王牌，卻沒趁機多拿幾分，那後面等著你的，就是釀酒人那條又深又硬的牛棚。米肖羅斯基這場控球並不理想，3次保送、被敲5支安打，道奇甚至一度製造滿壘。但除了帕赫斯（Andy Pages）那支打點安打，道奇再也沒有把壘上的人送回來。這就尷尬了。你花了一堆球數把對方先發逼下去，結果只拿到1分，那提前逼退王牌的意義就被抵銷了。面對釀酒人這種牛棚深度，你必須在米肖羅斯基控球不穩的時候狠狠咬一口，否則比賽進入後半段，只是換一批更難打的投手來對付你。全場7支安打只換1分，問題已經很清楚了：道奇有能力上壘，但缺少適時一擊的那一棒。史庫柏（Tarik Skubal）主投5局、7次三振、失2分，這樣的內容放在季後賽，已經足夠讓球隊贏球。他先被圖朗（Brice Turang）敲陽春砲追平，5局下又被釀酒人串起超前攻勢，兩次失分都被放大成致命傷。當道奇打線整晚只給1分，先發投手幾乎得完美無缺。只要一顆失投、一次保送後被打安打，比賽就可能翻盤。史庫柏把比分壓在可追趕的範圍，但問題是道奇打線沒有給予更多分數支援，讓比賽的容錯空間徹底消失。釀酒人那2分，用了兩種完全不同的方式拿到。圖朗先是用長打打破史庫柏的封鎖；下一局，米契爾（Garrett Mitchell）選到保送，普拉特（Cooper Pratt）犧牲觸擊推進，拉拉（Luis Lara）再敲中線安打送回致勝分。這次觸擊的價值就在這裡。面對賽揚王牌，釀酒人願意用一個出局數把跑者送上得點圈，再交給下一棒解決問題。拉拉那支安打，讓這個戰術選擇變成真正的一分。小球戰術不一定比強攻好，但釀酒人展現的是另一種能力，他們能根據投手、比分、戰況，切換不同的取分方式，連後段棒次都能參與決定勝負。這一點，道奇今晚完全沒能做到。米肖羅斯基退場後，釀酒人牛棚接手4.2局，只被敲2支安打、沒失分。先發投不滿5局的隱憂，最後沒有變成敗筆，5局下那1分領先就這樣一路守到終場。道奇這邊，大谷翔平靠安打與保送兩度上壘、跑回唯一1分，這是衛冕軍的正面訊號，但他的上壘，還是需要後面棒次接應。G2就算推出山本由伸，道奇也不能再要求投手用接近完美的內容，去彌補打線得分不足的問題。釀酒人贏下首勝，靠的是長打、觸擊與牛棚接力，三件事加在一起。道奇想扳回系列賽，就得讓選球與安打真正累積成分數。逼退王牌之後，攻勢還得走完最後一步。