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二訪沈伯洋早就安排好 再曝蔣萬安上節目時程

民進黨台北市長參選人沈伯洋近期頻頻登上不同政治立場的媒體節目，試圖突破同溫層。上週接受「戰鬥藍」發起人趙少康專訪後，節目觀看次數已突破160萬，引發外界關注。沒想到，趙少康11日再宣布將於本週三（14日）二度專訪沈伯洋，這回從TVBS轉戰中廣，消息一出引來前國民黨立委邱毅不滿，痛批趙少康「白眼狼本性」，更質疑他是想趁勢收割流量。邱毅指出，第一次專訪，使沈伯洋聲勢大漲，並藉機破圈，而專訪中趙少康的赤裸裸放水，更引發藍營支持者強烈不滿，甚至連媒體人吳子嘉都破口大罵。明知爭議性很大，在各方排山倒海的批評下，趙少康沒有收斂，反而還準備打鐵趁熱，再來一次專訪，擺明想把捧紅沈伯洋的流量充分收割。「很多人說看不懂趙少康在想什麼。其實一點都不難懂，尤其了解趙少康過往的人更應該懂，這不就是趙少康的白眼狼本性嗎？」邱毅狠酸，既突顯他趙少康的厲害角色，可以左右蔣萬安的選情，可以影響國民黨選票流向，更可以決定鄭麗文的去留。總之他趙少康最偉大，在哪裡都是政治金童，誰膽敢看扁他、輕視他，他就讓誰嘗嘗苦頭，這不就是趙少康性格的具體描述嗎？趙少康11日宣布，將於14日再次邀請沈伯洋接受專訪，並說明前一次是在TVBS錄影，這次則安排於中廣進行。他強調，電視與廣播是不同媒體，兩次訪問早已排定，並非臨時決定，也否認外界對安排動機的猜測。趙少康表示，訪談問題會聚焦選民關心的議題，並提出尖銳提問，至於參選人能否妥善回應，就要看個人能力。至於是否也會邀請沈伯洋的競爭對手、現任台北市長蔣萬安接受專訪？趙少康則回應，「萬安親自跟我講，他一定會來」，並解釋每位候選人的行程安排不同，他會晚一點來，且無論廣播或電視，蔣萬安也都願意，同時強調相關安排都會公平地向對方發出邀請。