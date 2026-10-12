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▲小紅書高薪職缺是陷阱？中國女赴馬求職疑被下藥 2天內帳戶被刷光（圖／截自香港ＨＫ０１）

一名30歲中國籍女子小趙，日前受小紅書上的高薪招聘廣告吸引，前往馬來西亞求職，卻疑似遭人下藥，在意識不清的情況下，信用卡與電子支付帳戶被盜刷，損失約6萬令吉（約台幣４０萬）。涉案的R姓華裔男子已於9月27日凌晨在吉隆坡被捕，並遭起訴，案件預計11月開庭審理。據馬來西亞媒體報導，小趙最後被人遺棄在柔佛州一處工廠區附近，當地民眾譚智明發現她狀況不對，協助報警，事件才因此曝光。後來，馬來西亞民主行動黨明吉摩區州議員徐寶儀出面協調，警方隨即展開調查，並在9月27日凌晨逮捕R姓男子。回頭來看，小趙是在小紅書上看到一則職缺，內容是台資企業的行政主管，月薪開價1萬5000至1萬8000令吉，還承諾協助辦理工作簽證。對方安排的面試流程看起來相當正式，小趙也上網查過，發現該公司確實存在，於是放下戒心，決定赴馬工作。9月中旬，小趙抵達吉隆坡，接著前往柔佛州新山一帶，由自稱R的當地華裔男子接機。報導指出，她在居鑾活動期間，喝下對方遞上的奶茶，隨後出現意識模糊、神志不清等症狀，懷疑遭人下藥。接下來約兩天，小趙疑因無法自行判斷與處理事情，被嫌犯帶著輾轉前往依斯干達公主城、古來、居鑾等地。期間，她的隨身財物被拿走，信用卡、支付寶與微信支付帳戶也遭盜用，總損失約6萬令吉。除了盜刷，嫌犯還涉嫌入侵小趙的手機，冒用她的身分向中國的親友借錢，所幸親友提高警覺，沒有依指示匯款，避免損失擴大。在警方協助下，小趙已取回部分失物，包括筆記型電腦，並準備返回中國。至於日後出庭作證，將視案件進度與安排，考慮親自到庭或以視訊方式作證。小趙表示，自己平時常出國旅遊，原以為有一定的海外經驗，沒想到仍掉進求職陷阱。她說，經過這次教訓才明白，就算招聘流程看起來完整、公司也查得到資料，也不能就此認定對方可信。至於案情與各項指控的細節，仍須由司法程序釐清，警方調查與審理進度也有待後續公布。