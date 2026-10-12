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泡沫中傳出異常聲響 目擊者抱起昏迷男童狂奔

祖母悲痛：報名費原本可以拿去買米

菲律賓一所小學日前舉辦吸引逾千人參加的「泡泡趣味路跑」，沒想到終點派對卻發生嚴重觸電事故，4名學童在泡沫中玩耍時疑似遭設備漏電電擊，造成7歲女童及8歲男童死亡，另有2名孩童受傷。目擊者透露，事發前已有家長聽見疑似電流發出的異常聲響，甚至大聲提醒孩子遠離，仍未能阻止悲劇發生。綜合菲律賓《詢問者報》（Inquirer）、ABS-CBN等媒體報導，事故發生於10月3日，地點位在伊莎貝拉省（Isabela）卡烏延市（Cauayan City）的卡烏延南中央學校（Cauayan South Central School）。校方當天舉辦泡泡趣味路跑，活動清晨4時開始，參加者完成數公里賽程後返回校園，並在終點區域參加泡泡派對。但上午約6時20分時，有多名孩童正在泡沫中嬉戲，現場突然發生疑似漏電事故，4名學童接連倒地。其中，7歲女童與8歲男童失去生命跡象，經送醫搶救仍宣告不治。另外2名傷者分別為6歲及9歲學童，9歲男童雙手及手臂遭灼傷，接受治療後已出院；6歲孩童則仍留院觀察。目擊者費利西亞諾（Jeffrey Feliciano）表示，意外發生前，已有家長聽見泡泡區傳出「嗡嗡」聲響，懷疑現場可能漏電，甚至開始呼喊孩子離開。他回憶，當時一名男童倒臥在泡沫中失去意識，他見狀立即抱起孩子衝向救護人員，但男童全身癱軟、嘴唇發紫，已沒有反應。費利西亞諾將男童交給救護人員後，又看見另一名女童在救護車內接受心肺復甦術（CPR），原本熱鬧的校園活動瞬間陷入混亂。其中一名罹難女童的祖母悲痛表示，孫女才剛在10月1日過完生日，沒想到兩天後竟因參加校園活動喪命。她透露，自己原本就不太贊成孫女參加路跑，因為350披索（約新台幣178元）的報名費對家庭而言是一筆負擔，「這筆錢原本可以拿去買米」，如今更痛失至親，讓家屬難以接受。事故發生後，警方已封鎖泡泡活動區，並針對泡泡機、供電設備及延長線等展開檢查，調查是否因漏電、短路或現場潮濕等因素導致觸電，同時釐清主辦單位是否存在安全管理疏失。菲律賓教育部地方辦公室也已介入調查，協調地方政府向死傷學童及家屬提供協助。校方對事故表達哀悼，承諾配合調查，並呼籲外界在事故原因尚未釐清前，避免散播未經證實的消息，尊重受害家庭隱私。