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傳「最帥大使」突然請辭 外交部僅證實返國述職

去年底才調升駐馬紹爾大使 形象照曝光意外爆紅

與馬紹爾淵源近30年 曾多次派駐海外

去年甫向馬紹爾總統呈遞國書 如今奉命返國

我國駐馬紹爾群島共和國大使徐蔚民去年履新，當時因大使館公布的形象照在網路爆紅，被網友封為「最帥大使」，未料近日卻突然傳出請辭消息！有媒體昨（11）日報導，外交部回應指出，徐蔚民近日已奉外交部指示返國述職，但針對是否請辭等其他詢問，目前沒有進一步資訊可供回應。據《三立新聞網》昨報導，徐蔚民傳出請辭駐馬紹爾大使一職的消息，對此，外交部回應：「我國駐馬紹爾群島共和國徐蔚民大使近日奉本部指示返國述職，至於返國述職以外其他詢問，本部目前沒有進一步資訊可供回應。」徐蔚民去年11月底獲行政院核定，由外交部國際組織司參事調升駐馬紹爾群島共和國大使。駐馬紹爾大使館隨後公布新任大使形象照，沒想到斯文俊秀的外型當時意外在Threads掀起討論。不少民眾當時就留言驚呼「帥到以為是AI照片」、「大使這麼帥，沒有犯規嗎？」、「好像大明星」，甚至有人形容是外交官「顏值天花板」，讓徐蔚民因外型成為網路話題。不過，也有民眾留言指出，廣為流傳的形象照是徐蔚民較年輕時拍攝，近期公開活動中的他已較為成熟，但仍有不少留言大讚「老了還是很帥」。徐蔚民畢業於國立政治大學政治學系，1997年進入外交部服務，外交資歷近30年。他與馬紹爾淵源頗深，1998年即曾協助辦理台灣與馬紹爾建交記者會，2008年至2011年間也曾派駐當地，2017年台灣元首訪問馬紹爾時，再度參與相關工作。在出任駐馬紹爾大使前，徐蔚民曾任外交部國際組織司參事、駐泰國代表處參事、駐拉脫維亞代表處參事及副參事、非政府組織國際事務會副參事回部辦事，以及駐瑞典代表處副參事、一等秘書等職，也曾在駐馬紹爾大使館擔任一等秘書。徐蔚民去年底到任後，曾向馬紹爾群島共和國總統海妮（Hilda C. Heine）呈遞到任國書，當時表示，自己近30年的外交生涯始終與馬紹爾保持深厚連結，將持續深化台馬雙邊關係。如今上任未滿一年，卻突然傳出請辭消息，也讓這位被封為「最帥大使」的外交官再度受到關注。