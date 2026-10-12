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中東戰事擴大 航運股吃補

美國展開337調查 受牽連廠商全翻綠

台股今（12）日「開低走高」，中間一度跌幅逾500點，跌破4萬9000點關卡，隨後跌勢不斷收斂，不斷挑戰站回平盤以上。然而，截至11時40分，兩次挑戰都無功而返，大盤來到49300點，下跌13點、跌幅0.03%，交易量為5935億元。台積電今日開盤下跌40元，隨後持續奪回失土，截至11時40分只下跌5元。類股方面，受到中東戰事擴大，長榮（2603）、萬海（2615）、志信（2611）、陽明（2609）漲幅都達到7%以上。而8日召開法說會的大立光（3008）開低走高，一度跌至6355元，隨後反彈，最高來到7325元，漲幅達9.98%。金融類股部分，富邦金（2881）今早改寫160元新天價紀錄；盤中漲4.2%、國泰金（2882）漲3.5%、中信金2891）漲4.1%。另一方面，與國際油價關聯高的油燃氣、塑橡膠類股跌幅深，台塑四寶全數翻綠；受到美國國際貿易委員會（USITC）的337調查影響的電子零組件、其他電子類股，如台達電（2308）跌4.7%、廣達（2382）跌0.7 %、鴻海（2317）跌1.8%。今日漲幅排行，川飛（1516）、銘旺科（2429）、創控（6909）漲停鎖死，大立光、陽程（3498）、中揚光（6668）漲停。今日跌幅排行，強新（5013）、彰源（2030）、漢測（7856）、大甲（2221）、錦明（3230）跌幅較深。