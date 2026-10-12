我是廣告 請繼續往下閱讀

蘋果神秘新品傳定名HomeView

▲蘋果2002年推出的經典iMac G4，因半球形底座搭配可調整角度的螢幕，外型酷似檯燈，被暱稱為「檯燈電腦」，傳聞中的智慧家庭新品HomeView也將採用類似設計。（圖／翻攝自Wikipedia）

HomeView搭載A18晶片、AI Siri！還能控制智慧家電

蘋果10／13新品登場！HomeView傳11月中上市

蘋果將於明（13）日舉行「Welcome home」新品活動，外界預期將一次推出3款智慧家庭新品。其中，最受矚目的首款智慧家庭控制中心，先前傳聞名稱為「HomePad」，如今又有新消息，《彭博社》最新爆料指出，神秘新品可能正式命名為「HomeView」，搭載6吋觸控螢幕、A18晶片，外型神似蘋果24年前推出的經典「檯燈電腦」iMac G4，預計11月中旬才會正式上市。根據《彭博社》Mark Gurman發布的最新爆料，蘋果籌備已久的智慧家庭控制中心，可能正式命名為「HomeView」，而非先前外界盛傳的HomePad。事實上，HomeView名稱先前就曾出現在商標申請文件中。HomeView預計推出桌上型及壁掛式兩種版本，兩者都配備約6吋方形觸控螢幕。其中，桌上型採用金屬圓形揚聲器底座，透過金屬支架連接螢幕，讓螢幕看起來像懸浮在空中，還能手動調整傾斜角度。新品的設計風格讓人聯想到蘋果2002年推出的經典iMac G4，當年因為半球形底座搭配可調整角度的螢幕，外型酷似桌上檯燈，被暱稱為「檯燈電腦」。如今相隔24年，蘋果可能再次將經典設計帶回市場。在硬體規格方面，HomeView預計搭載A18晶片，並整合蘋果新一代AI Siri，不同於iPad主要依賴觸控操作，HomeView將以語音指令為主要互動方式，即使使用者站在房間另一端，也能透過Siri查詢資訊、播放音樂或控制家中的智慧設備。此外，HomeView據傳將支援行事曆、照片、FaceTime、音樂、提醒事項等蘋果內建App，也能透過語音操作智慧燈具等設備，甚至辨識不同家庭成員，顯示個人化資訊。蘋果將於10月13日在美國紐約舉行「Welcome home」新品活動，換算台灣時間為10月13日晚間9點，預期除了HomeView之外，還將推出新一代HomePod mini及Apple TV 4K，全面布局智慧家庭市場，可能在10月30日開賣，至於HomeView則可能要等到11月中旬才會出貨。