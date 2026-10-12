日本動漫《名偵探柯南》人氣角色服部平次與青梅竹馬遠山和葉，歷經多次錯過告白機會後，終於在10月10日播出的動畫最新篇章《茜色的千秋樂（大樂）》中正式成為情侶，現實過了28年，劇情終於讓粉絲圓夢，日本大阪當地更推出宣傳車、宣傳船等一系列慶祝企劃。
等了28年終於修成正果 平次、和葉展望台牽手放閃
《名偵探柯南》新篇章茜色的千秋樂，收錄於原作漫畫第106卷，以大阪為故事舞台，動畫自9月26日起連續3周播出，完結篇中，平次在解決事件後，來到浪速HARUKAS展望台，原本因為以為錯失告白機會而懊惱，下意識說出自己想告訴和葉「我喜歡妳」，恰巧被和葉聽見，兩人也確立關係，牽手走下展望台，讓這段長年牽動粉絲心情的感情線終於有了圓滿結果。
大阪包船、宣傳車全出動 平次脫單掀慶祝熱潮
為了慶祝平次與和葉終於告白成功，官方順勢推出大規模紀念企劃，10月11日至10月13日，道頓堀川將有宣傳遊覽船航行；10月11日至10月17日，也會有宣傳車在梅田、心齋橋、難波一帶巡迴，讓粉絲走在大阪街頭，就能感受到這對人氣CP正式交往的喜悅。
除了包船、宣傳車與大型廣告，平次向和葉告白的現實取景地阿倍野HARUKAS展望台「Harukas 300」，也從10月11日起推出「平次♡和葉告白景點」，展望台不僅在地面貼上兩人告白時的腳印標示，返回樓層的電梯內還會播放特別語音，呈現告白後兩人未曾在動畫正篇公開的對話；這段特別語音由原作者青山剛昌親自撰寫，讓粉絲有機會從另一個角度感受兩人正式交往後的互動。
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《名偵探柯南》新篇章茜色的千秋樂，收錄於原作漫畫第106卷，以大阪為故事舞台，動畫自9月26日起連續3周播出，完結篇中，平次在解決事件後，來到浪速HARUKAS展望台，原本因為以為錯失告白機會而懊惱，下意識說出自己想告訴和葉「我喜歡妳」，恰巧被和葉聽見，兩人也確立關係，牽手走下展望台，讓這段長年牽動粉絲心情的感情線終於有了圓滿結果。
為了慶祝平次與和葉終於告白成功，官方順勢推出大規模紀念企劃，10月11日至10月13日，道頓堀川將有宣傳遊覽船航行；10月11日至10月17日，也會有宣傳車在梅田、心齋橋、難波一帶巡迴，讓粉絲走在大阪街頭，就能感受到這對人氣CP正式交往的喜悅。
除了包船、宣傳車與大型廣告，平次向和葉告白的現實取景地阿倍野HARUKAS展望台「Harukas 300」，也從10月11日起推出「平次♡和葉告白景點」，展望台不僅在地面貼上兩人告白時的腳印標示，返回樓層的電梯內還會播放特別語音，呈現告白後兩人未曾在動畫正篇公開的對話；這段特別語音由原作者青山剛昌親自撰寫，讓粉絲有機會從另一個角度感受兩人正式交往後的互動。