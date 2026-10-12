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客隊 比分 主隊 勝隊得分最高 敗隊得分最高 奧蘭多魔術 105：119 克里夫蘭騎士 哈登24分 達席爾瓦17分 密爾瓦基公鹿 90：105 夏洛特黄蜂 米勒18分 赫洛18分 芝加哥公牛 128：133 丹佛金塊 戈登25分 米勒26分

美國職籃NBA熱身賽今（12）日進行3場比賽，克里夫蘭騎士（Cleveland Cavaliers）球星哈登（James Harden）迎來本季熱身賽首秀，攻下全場最高24分，帶隊以119：105擊敗奧蘭多魔術（Orlando Magic）。丹佛金塊則靠著戈登25分，以133：128逆轉芝加哥公牛；夏洛特黄蜂以105：90擊退密爾瓦基公鹿。哈登先前因腳踝痠痛缺席對塞爾提克的熱身賽，此役回歸迅速找到手感，開賽前5次出手全部命中，最終繳出24分，成為騎士贏球最大亮點。對37歲的哈登而言，這場首秀也讓外界看到，他仍能透過投射與持球節奏掌握進攻。騎士另有莫布里（Evan Mobley）貢獻14分、7籃板，泰森（Jaylon Tyson）則在16分鐘內拿下13分。魔術以達席爾瓦（Tristan da Silva）的17分最高，但未能阻止主隊收下勝利，騎士熱身賽戰績來到1勝1敗。金塊與公牛上演得分大戰，公牛第二節單節灌進41分，半場以68：59領先。不過金塊第三節回敬40：26攻勢，一舉翻轉戰局，帶著99：94優勢進入決勝節。第四節兩隊各拿34分，金塊守住領先，終場以133：128勝出。戈登（Aaron Gordon）攻下全隊最高25分；公牛則以米勒（Leonard Miller）26分表現最突出，仍無緣將勝利帶離丹佛。黃蜂主場迎戰公鹿，雖然開賽一度陷入2：10落後，但隨後靠著進攻節奏加快扭轉局勢，第二節末段更打出一波13：0攻勢，半場取得60：45領先，最終以105：90拿下勝利。黃蜂以米勒（Brandon Miller）18分領軍；公鹿的赫洛（Tyler Herro）同樣攻下18分，羅林斯（Ryan Rollins）與庫茲馬（Kyle Kuzma）各拿12分，仍無法挽回敗局。