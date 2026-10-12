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備受矚目的「2026新竹市青草湖秋焰祭」昨（11）日於青草湖風景區盛大開幕，由市府團隊與貴賓共同主持啟動儀式，為期18天的秋日盛會揭開序幕。現場吸引大批市民與遊客湧入，除一睹熱門作品《蠟筆小新》的療癒魅力外，也共同見證首場湖畔煙火秀「青湖秋夜·光影物語」點亮新竹夜空的絢麗時刻。對此，新竹市長高虹安表示，市府團隊積極活化青草湖周邊休憩環境，今年特別結合人氣作品《蠟筆小新》，期望打破傳統觀光形式，創造親子同樂與年輕族群喜愛的旅遊提案。「2026青草湖秋焰祭」不僅提供豐富的視覺饗宴，市府亦完善規劃周邊交通與接駁服務，歡迎全台民眾把握展期，前來青草湖感受專屬新竹的秋日愜意氛圍。今年秋焰祭以「十月舒湖 Chill」為主題，巧妙結合自然環境與童趣裝置。民眾除了能在湖畔捕捉斜躺水上的巨型小新氣偶外，還能參與假日限定的「舒湖Chill市集」與豐富的展演活動。市府指出，為便利民眾前往，活動期間亦貼心規劃免費接駁車服務，往返新竹火車站後站及青草湖會場。活動將持續至10月26日，歡迎民眾多加利用公共運輸工具前往。