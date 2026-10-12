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何欣純看見3大上升趨勢 年輕族群成選戰優勢

車掃本週四啟動 江啟臣：每一票都關鍵

台中市信賴台灣之友會今（12）日公布台中市長選情民調，民進黨參選人何欣純與國民黨參選人江啟臣差距縮小至1.9個百分點。何欣純表示，她從中觀察到3大趨勢，包括她的整體支持度持續上升、年輕族群支持度大幅領先，以及整體期待值持續提高。接下來將持續強化自身優勢，並補足基層組織動員等弱項。江啟臣辦公室則回應，各項民調團隊都會參考，目前內部民調維持穩定。這份民調顯示，何欣純支持度為32.4%，江啟臣為34.3%，雙方差距僅1.9個百分點，另有32.2%的受訪者尚未決定支持人選。在當選看好度方面，48.6%的受訪者認為江啟臣最可能當選，何欣純則為20.1%，兩人差距達28.5個百分點。對於民調結果，何欣純表示，她一貫的態度就是尊重各種民調，數字是參考，也是激勵、鼓勵與鞭策。她強調自己仍會勇敢向前衝，「最後一刻開票結果出來才是贏」，目前會保持平常心，持續認真走遍基層、握遍每一雙手，爭取每一份支持。何欣純表示，從這次民調中，她觀察到3個正向趨勢：第一，整體支持度持續上升；第二，45歲以下年輕族群的支持度持續大幅領先；第三，整體期待值不斷提高。她認為未來除了持續強化既有優勢，也必須設法補足不足之處。媒體追問自身優勢與弱點在哪裡，何欣純表示，針對年輕族群，她會更加用心，透過耳目一新的創新方式拉近與年輕選民的距離，進一步拓展支持圈、爭取更多信任。至於目前的劣勢，何欣純坦言，基層組織動員相對較弱，部分區域的支持度還有落差。對於這些不足，她將深刻檢討原因，進一步走近基層，相信自己「勤能補拙」。針對民進黨台北市長參選人沈伯洋已開始規劃車掃行程，何欣純表示，相關時程早已排定，預計本週四起展開車掃。對於最新民調結果，江啟臣辦公室表示，各項民調團隊都會參考，目前內部民調也維持穩定。江啟臣每天都不鬆懈，強調每一票都很關鍵，並懇請市民將支持化為選票，一起為台中的未來努力。