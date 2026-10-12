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▲釀酒人火球王牌米肖羅斯基（Jacob Misiorowski）此役投4.1局用掉94球，道奇成功讓他提前退場。（圖／美聯社／達志影像）

洛杉磯道奇在國聯冠軍賽G1以1：2不敵密爾瓦基釀酒人，系列賽首戰吞敗，也中斷自去年世界大賽G2以來的季後賽客場5連勝。道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽後並不悲觀，強調球隊成功讓釀酒人火球王牌米肖羅斯基（Jacob Misiorowski）投到94球提前退場，也看見對方勝利組牛棚，這些經驗可能在7戰4勝制系列賽後段發揮作用，也相信明（13）日掛帥登板的王牌山本由伸能替球隊扳平戰局。道奇此役在2局率先突破米肖羅斯基防線，攻下全場第一分。不過打線之後未能延續攻勢，面對釀酒人牛棚一路遭到封鎖，最終只拿下1分，以1分差輸掉國聯冠軍賽首戰。投手群表現並不差，先發左投史庫柏（Tarik Skubal）主投5局失2分，仍讓球隊保有競爭機會，牛棚接手後也沒有再掉分。只是道奇打線缺乏關鍵一擊，未能替投手群提供足夠援護。這場敗戰也讓道奇自2025年世界大賽第2戰以來的季後賽客場5連勝告終；同時，他們自2018年季後賽對釀酒人第7戰以來，對戰釀酒人的季後賽7連勝也被終結。雖然首戰失利，羅伯斯賽後仍選擇正面看待。他表示，面對本季大聯盟最高勝率球隊，不可能期待輕鬆拿下4勝，「我們從一開始就知道這會是長期戰。今天我們有機會，但他們在關鍵時刻做出很棒的守備與投球，我們只需要重新整理。」談到G2，羅伯斯把信心放在即將先發的山本由伸身上。他表示：「他們有亨德森，我們有山本。我們信任我們的王牌，也相信他能阻止失分。明天我們絕對信任的投手會站上投手丘，我們要做的就是贏球。」道奇此役雖然只攻下1分，但羅伯斯認為，打線面對米肖羅斯基的策略並非失敗。米肖羅斯基本場只投4.1局就用掉94球，道奇成功透過纏鬥增加他的用球數，迫使釀酒人提早啟動牛棚。羅伯斯表示：「我認為我們對米肖羅斯基做得非常好，讓他的球數增加，並在那個時間點讓他退場。他在兩個雙殺打機會中投出好球，把失分控制到最低。不過整體來說，我們打席中的策略與攻擊方式，我認為是很棒的。」羅伯斯也點出另一項可能的收穫，就是道奇實際面對了釀酒人在關鍵時刻倚重的4名後援投手。雖然這場比賽未能從對方勝利組手中製造傷害，但在7戰4勝制系列賽中，多看幾次對手牛棚，可能成為後續調整依據。他說：「我們面對了他們在重要局面會使用的4名後援投手，最後沒有製造出任何東西。但唯一的好處是，我們實際在比賽中看到他們投球。我們知道，只要他們有機會贏球，這些投手一定會登板。希望隨著系列賽拉長，對戰次數增加，這會對我們有幫助。」