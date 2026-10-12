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橘色涮涮屋爆活龍蝦爭議！執行長

道歉：不再以活體方式上桌

▲橘色生活執行長袁保華道歉信全文。（圖／橘色涮涮屋臉書）

自10月9日開始，全面調整海鮮處理與呈現方式，不再以活體方式上桌

▲有「火鍋界LV」稱號的「橘色涮涮屋」近期爆發活龍蝦擺盤爭議。（圖／記者葉盛耀攝）

橘色涮涮屋活龍蝦事件一次看！龍蝦上桌有喀喀聲、首度回應未平息

橘色涮涮屋擁有「火鍋界LV」之稱，但近期爆發「活龍蝦擺盤」爭議，源自於店家將活龍蝦切片端上桌時，被民眾發現龍蝦仍發出聲音，引發顧客質疑不人道，甚至被猛灌1顆星負評。業者第一時間發表聲明回應，橘色生活執行長袁保華在昨（11）日二度發聲致歉，表示全面調整海鮮處理與呈現方式，自10月9日起不再以活體方式上桌，同時澄清網路流傳「咖啡燙螃蟹」影片，並非是品牌相關影像。橘色涮涮屋近期因把活龍蝦切片端上桌，龍蝦仍持續發出聲音，遭批不人道而遭刷一顆星負評，業者在8日緊急發聲回應將檢視相關流程後，昨（11）日橘色生活執行長袁保華再度發表聲明致歉，表示針對近期Threads上討論的龍蝦影片，當下已立即進行檢討並調整作業流程。袁保華宣布，，坦言「該畫面造成大眾不適，有違我們服務的初衷，但未在第一時間完整說明我們的改善方向，進而造成更多誤解與疑慮，是我們的溝通疏失，我在此向大家說聲對不起。」袁保華坦言，這幾天認真看完留言，理解大眾想提醒的是「即便要保持食材的新鮮，也應該給予生命應有的尊重」，強調面對所有的提醒與指教，都會虛心接受，「讓我們有機會重新檢視過去的做法，也會更謹慎檢審未來所有細節。」橘色涮涮屋活龍蝦事件近日在網路上鬧得沸沸揚揚，源自於一名網友前往店家用餐，但龍蝦生魚片端上桌時，卻發現已經被料理過的龍蝦仍持續發出喀喀聲，顧客將過程全部拍下來，並上傳影片至網路，質疑處理方式殘忍。爭議爆發後，瞬間引發外界批判「不是不能吃活海鮮，而是應該減到最低活體的痛苦時間，不是這樣子去虐待」、「現在還有這種冷血的擺盤喔？」認為處理方式太過不人道。橘色涮涮屋第一時間發表聲明，強調將更審慎看待動物福利及食材處理方式，不過仍引發負面聲量，如今再發表二次聲明，也讓活海鮮擺盤方式再度受到關注。