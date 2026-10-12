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沈伯洋憂國防部幕僚犧牲連假 提議調整委員會開會日

徐巧芯反擊：飛官人力缺口等很久了 週一就該好好開會

立法院外交及國防委員會今（12）日召開本會期首場委員會，邀請國防部長顧立雄報告「國軍飛行人員離退及補充現況與留任機制作為」。民進黨台北市長參選人、立委沈伯洋質詢時指出，國慶連假後的週一就安排專案報告，恐讓國防部幕僚為準備資料而犧牲假期，因此提議檢討立法院會期設計，思考將週一的委員會調整至週二或週三。不過沈質詢完後，外交及國防委員會召委徐巧芯「今天禮拜一，該做的事情、該上班的，還是要好好上班、好好開會」。沈伯洋今在外交及國防委員會質詢時表示，適逢國慶連假剛結束，由於週一安排專案報告，國防部相關人員勢必得在連假期間討論如何回應委員會質詢，相信有不少人因此犧牲假期。沈伯洋指出，這並非單一專案報告的問題，而是立法院整體制度設計值得檢討。他認為，只要委員會安排在週一，相關部會人員往往就必須利用週末準備，因此應思考未來是否能將委員會調整至週二、週三，從整體會期設計著手改善。沈伯洋強調，連假對國軍而言相當重要，但在現行制度下，相關人員仍必須犧牲休息時間準備專報。他也兩度向顧立雄表達，希望部長會後能代替委員們，向辛苦的國防部幕僚群致謝，並再次強調，「這是一個制度設計的問題」。對於沈伯洋的提議，徐巧芯隨後說，首先感謝顧立雄及國防部所有同仁的努力，但她也指出，今日專案報告所討論的飛官人力缺口問題，早在8月底、9月初就已有媒體報導，許多飛官更不斷向立委陳情，等待相關問題獲得解決已經很久。徐巧芯直言，「今天禮拜一，該做的事情、該上班的，還是要好好上班、好好開會」，強調委員會安排專案報告，就是希望能夠正視飛官人力問題，並推動相關改善措施。相信透過這次專案報告及相關新政策的提出，能讓民眾與國軍弟兄更了解實際情況，也更加安心。不過在散會前，徐巧芯再度針對沈伯洋提議週一不安排專案報告一事回應，強調身為召委，她無權決定委員會開會日期，若有委員對週一安排專報有疑義，可以在立法院談話會或政黨協商時提出，包括是否調整召委選舉時間，或改變委員會每週一、三、四開會的制度。「選舉期間大家都很辛苦，難免有抱怨可以理解」，最後再次感謝國防部同仁在連假期間準備專案報告的辛勞。