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川習今年第三度會面 12月還將在G20峰會碰頭

美中貿易休戰延長至明年1月 雙方推動AI合作

台灣、晶片與稀土仍存分歧 美中關係考驗未解

美國總統川普將於11月展開亞洲訪問行程，預計先前往菲律賓首都馬尼拉出席東南亞國家協會（ASEAN）峰會，隨後轉往中國深圳參加亞太經濟合作會議（APEC），並與中國國家主席習近平會面。這將是川普與習近平今年第三度面對面會談，雙方預料將持續就經貿及安全議題交換意見。根據紐約郵報報導，白宮官員表示，川普預計將出席16日舉行的東南亞國協峰會，隨後前往中國深圳，參加17日至19日舉行的APEC峰會。白宮官員透露，菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）已多次邀請川普訪問菲律賓，此次行程將是川普自2017年出席東協峰會以來，再度正式訪問菲律賓。川普去年也曾前往馬來西亞吉隆坡參加東協峰會，並赴韓國慶州出席APEC會議。白宮官員指出，今年亞洲行的主要目標，是展現美國對東南亞盟友的承諾，同時推動美國在區域內的經濟與國家安全利益。結束菲律賓行程後，川普將轉往中國深圳，出席APEC峰會，並與習近平舉行雙邊會談。這將是兩人今年第三度面對面會晤。川普今年5月曾訪問北京，與習近平舉行會談；習近平則於9月訪問白宮，也是他自2015年以來首度到訪白宮。此外，川普與習近平預計12月還將在美國邁阿密舉行的二十國集團（G20）峰會期間再次見面。川普與習近平近來持續尋求改善美中關係。雙方9月在白宮會晤期間，宣布多項外交合作措施，包括建立美中人工智慧（AI）預警機制，以及由習近平邀請10萬名美國青年赴中國參與教育交流。在經貿方面，美中也同意延長原定於11月到期的貿易休戰協議，將期限延至2027年1月10日，為雙方爭取更多談判時間。不過，儘管兩國領導人持續透過高層互動改善關係，美中在多項重要議題上仍存在分歧。報導指出，儘管美中已進行多輪談判，但在台灣議題上尚未取得重大突破。川普政府目前仍暫緩價值140億美元（約新台幣4200億元）的對台軍售案。另一方面，美國持續維持對中國的關鍵技術出口管制，包括先進晶片等領域；中國則在經貿談判中，運用其稀土供應鏈優勢作為談判籌碼。隨著川普11月訪中行程正式確認，外界將關注川習會能否在延長貿易休戰之外，進一步處理雙方在科技、貿易及台海安全等議題上的歧見。