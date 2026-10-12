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王義川關切飛官留任 顧立雄：待遇調整具市場競爭力

留任經費僅增4千多萬 王義川驚呼：行政院應該會支持吧

立法院外交及國防委員會今（12）日邀請國防部長顧立雄報告「國軍飛行人員離退及補充現況與留任機制作為」。民進黨立委王義川質詢時關切資深飛官留任問題，詢問國防部提出的待遇調整方案是否獲得行政院支持，顧立雄僅回應「我們努力來跟行政院溝通」。當得知相關經費僅需增加4千多萬元時，王義川當場驚呼「蛤？才4千多萬！」不敢置信行政院可能不支持，接連追問「行政院應該會支持吧？」顧立雄則一度語塞，最後僅表示「當然希望行政院支持」。王義川質詢時指出，飛官培養不易，經過長時間訓練，卻可能在服役年限屆滿後選擇離開，但相關問題公開討論後，容易讓外界產生國軍飛官嚴重不足、沒有人願意擔任飛官，或是薪資待遇不佳等印象，認為整體討論氛圍並不恰當。顧立雄回應，國防部已因應未來66架新戰機到位，進行有計畫性的飛官儲訓與增員。由於飛官訓練需要長時間培養，服役至中校、上校階段，正是經驗最豐富、技術最成熟的時期，因此國防部提出相關留任措施，希望讓資深飛官持續服役，穩定飛行人才。王義川進一步詢問，國防部已向行政院提出修正相關勤務加給支給表，相關內容是否曾與飛官討論？顧立雄表示，相關方案已研議相當時間。空軍司令部參謀長李慶然則說明，研議過程中已邀集各業務單位及國防部相關部門，將最優惠條件納入制度設計。李慶然指出，目前初步了解，許多飛官都有留任意願，主要是新制度可解決中年轉業問題。未來中校、上校若轉任專任飛行軍官，可持續服役至58歲，並享有相應待遇。至於薪資能否與民航業競爭，顧立雄表示，國防部已進行相關調查與比較，雖然各航空公司待遇存在差異，但留任方案的目標，就是讓國軍飛官待遇具有一定的市場競爭力。王義川接著關切，相關留任措施能否有效提高飛官留營意願。顧立雄指出，目前中校最大服役年限為48歲，因此許多飛官在服役滿20年、具備領取月退俸資格後，就可能開始思考未來出路。國防部希望透過待遇調整，讓這些經驗成熟的飛官即使繼續留在第一線飛行，也能獲得具有競爭力的待遇。不過，當王義川追問「行政院有支持嗎？」顧立雄先是乾笑，隨後回應，「我們努力來跟行政院溝通」。王義川問，這項留任措施究竟需要增加多少經費？顧立雄回答「4千多萬」，讓王義川當場驚訝反問，「蛤？才4千多萬！才4千多萬，行政院會不支持？應該是不會吧？」面對王義川追問，顧立雄表示，「我們努力來尋求行政院支持」。王義川再度強調，「我們開會開了整個上午，就是討論這個，最後是為了4千多萬，行政院應該會支持吧？」顧立雄再次語塞，乾笑回應「當然希望行政院支持」。