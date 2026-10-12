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日本最慘星二代、坂口良子女兒坂口杏里又出事！她今年三月才因為在便利商店偷三明治被逮捕，事隔半年，她近日在大阪超市直播時，沒有結帳就直接走出店門口，讓店員急忙追著出來要求結帳。10月9日，坂口杏里出現在網紅部長山田的直播中，兩人才把行李安頓好飯店後就出事，他們先是到附近超市一起購物，沒想到坂口杏里拿著購物袋走出來後，店員就從後面追上來說：「好像還沒結帳，收據有出來嗎？」坂口杏里表示沒有收據後，才返回店內結帳，山田部長也傻眼說：「可以不要在直播時偷東西嗎？」影片曝光後瞬間在網路瘋傳，而她再次出包也讓許多網友唏噓。事實上，坂口杏里今年3月就曾在東京一間便利商店偷竊，因涉嫌偷走一個300日圓的三明治被以現行犯逮捕，她當時承認指控，經過10天拘留後獲釋，4月獲不起訴處分，她解釋自己是在生活缺乏刺激的情況下「一時起意」，現在已經好好反省，今後會好好生活。