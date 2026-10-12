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立法院長韓國瑜在國慶大會上突然脫稿發言，當著總統賴清德、行政院長卓榮泰的面，直指朝野陷入行政、立法對立，甚至警告台灣民主不能被國際社會看成「假民主、真獨裁」，引發政壇熱議。前立委沈富雄分析，韓國瑜此舉的導火線，關鍵可能就在前一晚的國慶晚會上，賴清德提到「審預算」後，卓榮泰隨即起身與他握手、現場掌聲四起的那一幕。韓國瑜10日在國慶大會致詞時，批評賴清德雖有政治潔癖，卻未能化解行政與立法之間的衝突，也直接點出卓榮泰不副署立法院三讀通過法案所引發的憲政爭議。他呼籲賴清德與卓榮泰正視僵局，讓行政、立法雙方坐下來溝通，在有意願的前提下尋求妥協，避免衝突持續擴大。韓國瑜並強調，台灣民主不應讓世界留下「假民主、真獨裁」的印象。沈富雄11日在政論節目《少康戰情室》中表示，國慶晚會上，賴清德突然提及「審預算」，卓榮泰接著站起來握住他的手，台下也跟著響起掌聲，整個場面配合得相當好。在沈富雄看來，當掌聲響起的那一刻，韓國瑜手中「既沒有箭，也沒有弓」，他形容，這可能是其擔任立法院長以來的最低點，才會激得他在隔天不得不表現一下。​目前朝野爭議的核心，在於行政院長能否不副署立法院三讀通過的法律案，以及這項權限應如何受到憲政原則的規範。民進黨方面主張，不副署屬於行政權的範疇，卓榮泰可以依法行使相關權限；國民黨陣營則透過韓國瑜的國慶談話，要求行政、立法兩院正面處理衝突。