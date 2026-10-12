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兼顧安全及工期 V236輪轂提前交付

離岸風電系統廠商維特斯（Vestas）今（12）日宣布，完成台灣首座 V236-15.0 MW™ 離岸風機輪轂組裝，象徵新世代離岸風電技術正式導入台灣的重要里程碑。該風機零組件將運用在哥本哈根基礎建設基金（CIP）的渢妙一期離岸風場。渢妙一期風場總裝置容量達495MW，為區塊開發第3階段首座完成融資到位的專案，也是首座展開施工的專案。Vestas 自 2000 年進入台灣市場，長期深耕台灣陸域及離岸風電，目前在台員工超過500人。 V236-15.0 MW™ 是Vestas 最新旗艦級離岸風機平台，該平台展現 Vestas 致力於標準化及規模化生產，提升離岸風電專案的執行效率，並支持產業未來大規模發展。由Vestas台灣團隊與全球專家緊密合作，逐步建立風機關鍵零組件的品質管理、測試及安全作業等專業能力，並持續累積相關技術經驗與實務知識，順利完成交付在地組裝之輪轂。Vestas 亞太區總裁 Purvin Patel 表示， 完成台灣首座V236輪轂組裝是Vestas的重要里程碑。這項成果展現了台灣團隊能夠安全、高品質且如期完成交付。這項工作所累積的技能與經驗，也將成為支持台灣離岸風電產業持續發展的重要基礎之一」， 以安全與品質為前提，Vestas全球專家與台灣團隊攜手合作，成功完成台灣首座 V236-15.0 MW™ 輪轂組裝，並較原訂時程提前完成交付。渢妙一期完工後，Vestas在台灣累計交付的離岸風電總裝置容量將達約1.7 GW，進一步鞏固其在全球重要離岸風電市場的佈局。此次里程碑展現Vestas深耕台灣市場的長期承諾，以及與在地夥伴攜手推動離岸風電發展的成果。未來Vestas也將持續結合全球技術與在地專業能力，支持台灣離岸風電發展，為長期能源安全貢獻力量。