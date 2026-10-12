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中國女星趙露思以甜美外型跟直率性格擁有許多粉絲，近日她在直播中開箱了工作人員的最新手機「iPhone 18」，原本應該要看起來非常開心，但是她的表情卻不盡人意，認為新機沒有需要花大錢更新，當場直呼：「這錢花得沒必要！」趙露思近日直播時，因為畫面有些模糊多次調整設備，剛好聽到工作人員手上的手機是最新款iPhone 18，趙露思直接把手機接過來把玩，不過她一邊看卻說：「18跟17也差不多。」接著趙露思更拿出自己的iPhone 14，兩支手機放在一起反覆比較，研究了一輪之後，她指著「動態島」說「它這裡小了，這是我唯一能看出來的區別。」明明應該會是放火讓大家下單購入的片段，結果似乎有點不盡人意。找完差異後，趙露思更是直接說：「哦～沒必要！這錢花得沒必要。」明明是一個買手機跟吃飯一樣簡單的大明星，看到最新手機卻完全沒有動搖，更搞笑的是，她馬上說要把同事的手機賣掉「準備把3號連結上啊！」片段曝光後掀起許多網友關注。