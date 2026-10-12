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游錫堃發文「兩個大善人」 沈伯洋稱幽默、盼聚焦政見

蔣萬安反問沈伯洋：這樣開玩笑很幽默嗎？

立法院前院長游錫堃昨（11）日在臉書發文，形容台北市長選舉是「兩個大善人的選擇」，其中「認養阿公」一說被外界解讀是在暗酸台北市長蔣萬安的身世。民進黨台北市長參選人沈伯洋則表示，游錫堃是以比較幽默的方式表達。對此，蔣萬安今（12）日反問，「沈委員認為這樣的開玩笑是很幽默嗎？」更拿立法院長韓國瑜作比較，直言韓國瑜經常拿自己開玩笑，「但游前院長好像很喜歡開別人的玩笑」。游錫堃11日在臉書發文表示，台北市這次市長選舉是兩個大善人的選擇，「一個是領養女兒，另一個是認養阿公。都很有愛心！」雖然未直接點名，但外界解讀「領養女兒」指的是沈伯洋，「認養阿公」則是在影射蔣萬安的身世，引發討論。沈伯洋對此回應，游錫堃是以比較幽默的方式表達，但也再次強調，對手的家人不在討論範圍內，希望選戰能夠專注討論政見。蔣萬安今上午出席捷運劍潭站多目標大樓工程上梁典禮，會前接受媒體聯訪時，被問及沈伯洋認為游錫堃的發文是幽默表達，蔣萬安隨即反問，「沈委員認為這樣的開玩笑是很幽默嗎？」蔣萬安說，韓國瑜在國慶典禮上的談話，確實語重心長且是肺腑之言，點出當前憲政危機已侵蝕台灣的民主自由。他認為，行政院長透過不副署立法院三讀通過的法律，已違背憲法權力分立原則，這也是韓國瑜在國慶典禮上發表相關談話的重要原因。蔣萬安進一步指出，若要談幽默感，韓國瑜可說是箇中翹楚，因為韓國瑜經常拿自己開玩笑，「但游前院長好像很喜歡開別人的玩笑」，藉此回應游錫堃的發文爭議。