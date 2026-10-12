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王惠美遲未點頭 蕭景田宣布敦請鄭麗文接競總主委

鄭麗文喊「主帥親征」 笑稱陣仗大到像魏平政要選總統

魏平政：仍持續與王惠美接觸 要看她時間安排

國民黨彰化縣長選戰整合持續受到關注，現任縣長王惠美不僅未陪同黨提名參選人魏平政登記，也缺席競選總部成立大會，至今更未點頭擔任競總主委。隨著選舉逼近，彰化縣黨部主委蕭景田今（12）日在魏平政「26鄉鎮市三長菁英暨縣政顧問團成立大會」上正式宣布，黨主席鄭麗文將接任競總主委，而鄭麗文也當場喊出「主帥親征」，將親自坐鎮彰化，強調要讓黨內同志及縣民知道，「我們挺彰化是挺真的，不是挺一張嘴！」蕭景田今在活動中表示，彰化這場選戰相當艱辛，魏平政自5月接受國民黨提名以來，競選總部主委人選一直懸缺，地方也有許多錯綜複雜的問題與困境，因此正式敦請鄭麗文接下競總主委。事實上，王惠美先前一直被視為競總主委「不二人選」，魏平政陣營也多次表達邀請之意。不過，王惠美至今未首肯，也未出席9月的魏平政競總成立大會。如今隨著投票日逼近，國民黨最終確定改由鄭麗文親自披掛上陣。鄭麗文致詞時先開玩笑表示，蕭景田今天看起來有點緊張，她還提醒對方自己為什麼要來，因為現場陣仗實在太大，「他以為魏平政要選總統了！」引起現場笑聲。而談到接下競總主委，鄭麗文表示，她之所以要「主帥親征」，到第一線披上戰袍、坐鎮彰化，就是因為彰化對國民黨以及台灣發展都非常重要；彰化面臨人口流失問題，而魏平政提出不少政策，希望留住彰化人，也吸引更多人到彰化生活，未來更期待彰化全面起飛，成為耀眼的「第七都」及台灣發展的重要引擎。鄭麗文最後強調，她親自接下競總主委，就是希望讓彰化縣民以及國民黨所有同志看到黨中央的態度，「我們挺彰化是挺真的，不是挺一張嘴！」面對地方整合問題，魏平政今天則表示，整體選舉節奏仍按照團隊原先規劃推進，也持續與王惠美保持接觸。他提到，王惠美目前縣政公務繁忙，後續是否參與輔選及相關行程，仍要視王惠美的時間安排。