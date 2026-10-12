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▲蔡依儒日前發文爆料，婚姻期間發現蔡桑私下行為與對外所建立的形象有很大落差，不僅多次婚內出軌，對象甚至還包括女學生。（圖／蔡依儒Threads@rita_tainan）

網紅「蔡桑」蔡亦竹近期遭結婚10年的前妻蔡依儒爆料，婚姻期間多次出軌女學生，甚至在她罹患乳癌、抗癌期間，以「學校有課」為由與學生外出約會，甚至過夜，讓蔡依儒心碎表示自己從未被真心對待。對此，蔡桑隨後也在社群發文，對於「淨身出戶」說法，表示前妻家境本身就比他好很多，「我一個人離開，是剛好的事。」不過，如今還爆出蔡依儒不僅曾送蔡桑勞力士、賓士休旅車、房產等，甚至對男方的YouTube頻道、服飾事業一路相挺，沒想到最後卻人財兩失。蔡依儒日前發文爆料，婚姻期間發現蔡桑私下行為與對外所建立的形象有很大落差，不僅多次婚內出軌，對象甚至還包括女學生，就連她罹患乳癌治療、身心最脆弱時，蔡桑也以「學校有課」為由無法陪伴，卻被發現實際上是與學生外出約會，甚至過夜，讓蔡依儒崩潰表示：「這些事情對當時正在治療的我造成很大的打擊。」對於蔡依儒的指控，蔡桑坦承錯誤，認為自己做不好的地方確實很多，但這10年的相處仍是他人生重要的歲月與回憶，「最後結果這樣，當然就是我的錯，我除了感謝還是感謝。」；對於「淨身出戶」的說法，蔡桑則表示前妻家境本身就比他好很多，「我一個人離開，是剛好的事，我欠人家的都這麼多了」，不過該貼文目前已遭刪除。不過，根據《鏡週刊》報導，蔡桑雖稱自己淨身出戶，但卻早已撈好撈滿，轉型經營頻道當YouTuber、發展服飾事業都是蔡依儒在旁協助，運用自身資源、人脈。不僅如此，蔡依儒還曾送上勞力士手錶、賓士休旅車，爸爸甚至將一棟房產過戶給蔡桑，沒想到卻遭到對方背叛，甚至她在準備動乳癌手術當天，蔡桑也將時間留給婚外情對象，兩人一起前往汽車旅館，讓蔡依儒心寒不已，可說是人財兩失。新聞曝光後，蔡依儒則發文表示：「現在的我過得很好，有很多事情正在忙，身體狀況也越來越好。我很珍惜現在平靜的生活，過去的就留在過去，謝謝大家的關心，也謝謝大家尊重我的選擇。」「蔡桑」蔡亦竹曾在實踐大學擔任助理教授，在各大專院校有超過13年的日文與日本文化教學經驗，在YouTube開設介紹日本文化習俗的華語頻道「蔡桑」、「蔡桑神鬼夜話」，並曾客串影集《國際橋牌社2》。