我是廣告 請繼續往下閱讀

富氧燃燒助力工業減碳 能源轉型重要解方

重型商用車成氫能運輸發展主力

能源周即將在14日登場，工業氣體廠商聯華林德將以「氫創未來．低碳領航」為主題參展，聚焦氫能移動、工業減碳、能源效率三大面向。聯華林德今指出，工業減碳實績擴大，富氧燃燒技術已獲台泥、華新麗華、金聯成、羅東鋼鐵等多家指標業者導入。另一方面，聯華林德串聯物流、運輸與氫能產業鏈，推動「氫能即服務（HaaS）」模式，加速應用落地。富氧燃燒是以氧氣取代或輔助空氣進行燃燒，降低空氣中氮氣的稀釋效應，進而提升能源效率。聯華林德大宗氣體暨清淨能源副總沈欣儒指出，透過降低廢氣量及提升燃燒效率，產能最高可提升50%以上，燃料耗用最高可減少50%。此外，相關方案無須增加設備占地，可適用不同燃料與多種爐型；透過「無焰純氧燃燒技術」，可排除空氣中79% 的氮氣，再加熱時間至少縮短一半。環境部2024年頒布「碳費配套三子法」，沈欣儒指出，富氧燃燒技術可協助高碳排產業改善燃燒製程，是工業減碳的重要技術選項。目前台泥、華新麗華、金聯成、羅東鋼鐵等業者已陸續導入相關技術，納入整體節能減碳策略。日本知名煉鋼大廠千代田鋼鐵導入無焰純氧解決方案 OXYGON ，實測效益顯示： 燃氣消耗減少58.2%，盛鋼桶預熱時間從5小時40分鐘縮短至 3小時。市場研究機構SNE Research 依據2025年上半年全球各別區域的氫能車類型銷售佔比，指出「商用車韌性、乘用車削弱」的趨勢。全球氫能車市場將從2023年的571億美元成長至2031年的4,273億美元，年複合成長率達29.4%。IEA 明確指出，重型卡車是氫燃料電池車唯一快速成長的市場。聯華林德傳播暨企業公關副總苗華山（Christine Miao）表示，全球氫能運輸正以重型卡車、巴士及物流車等商用車為主要發展動能。繼去年完成加氫站建置後，攜手集團關係企業夥伴——聯華新能源及亞氫動力，串聯物流車隊與運輸業者，導入符合歐規的氫能卡車，目標透過整合採購與服務模式，以降低客戶初期資本支出，加速氫能運輸導入時程。國際能源總署（IEA）年初發布《2026年能源技術展望》顯示，整體潔淨能源市場持續成長，其中2025年低碳氫能生產專案投資額較前年躍升80%，成長幅度居各項潔淨能源技術之首，預估2035年整體潔淨能源市場規模將翻倍至3兆美元。苗華山說，聯華林德以彈性整合策略，逐步偕同夥伴共同推動「氫能即服務（Hydrogen-as-a-Service,，HaaS）」模式，協助客戶快速取得穩定的氫氣供應，降低進入氫能移動的門檻，串聯氫能供應與應用端，加速產業生態系成形。HaaS 乃新興綠能商業模式，企圖協助客戶無需自購昂貴的設備或基礎建設，可按長期合約或量次計費的方式，獲得穩定服務。