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高風險家庭訪查頻率提高 每月追蹤1次

▲陳其邁親自說明六都的兒虐事件相關數據。（圖／高市府提供）

社工見不到孩子 市府將立即聯繫警方介入

通報增加不等於兒虐增加！陳其邁說明數據差異

高雄市兒虐事件引發關注，市長陳其邁今（12）日表示，市府將持續提高兒少保護標準，從高風險家庭主動訪查、醫療傷勢即時判讀，到社工無法確認兒童狀況時立即聯繫警方，多管齊下強化社會安全網。針對外界關注的個案，社會局也說明，目前案家2名未成年子女中，1人已經安置，另1人仍在醫院接受治療，待治療完成後將協助安排安置。陳其邁今日在市政總質詢後受訪表示，任何兒虐案件的發生，都讓市府感到遺憾與難過。近年高雄持續改善兒少保護機制，從訪談、照顧、追蹤，到整合檢警、醫療及社工等資源，希望及早發現風險，避免兒童受到傷害。在具體措施方面，高雄市已建立檢警、醫療與社政單位的溝通平台，並推動高風險孕產婦計畫、幼兒專責醫師制度，同時與四大醫學中心合作，將過去較被動的處理方式轉為主動介入，透過家訪及早辨識可能涉及棄養或不當照顧的家庭。針對兒童傷勢判讀，市府也調整過去必須透過轉介才能尋求專業意見的方式，改由醫學中心與第一線社工透過即時通訊平台，傳送影像或照片進行判讀，讓社工能更快獲得醫療專業協助。此外，市府推動6歲以下兒童身心及安全評估計畫，以強化開案與安置評估；高風險家庭的訪查頻率，也從原本每3個月1次，提高至每月1次。陳其邁進一步指出，若第一線社工前往訪視，卻無法確認兒童是否安全，市府現在會立即聯繫警方介入，不再只是等待後續追蹤。他強調，市府將持續檢討兒少保護工作，強化各單位合作，讓孩子獲得更完善的照顧與保障。對於這次受到關注的個案，社會局長蔡宛芬說明，案家目前有2名未成年子女，其中1人已經安排安置，另1人因身上有傷勢，仍在醫院接受治療，待治療完成後，社會局也會協助進行安置。至於外界質疑社政單位過去為何未曾關懷案家、是否屬於高風險家庭？蔡宛芬表示，案家近期才搬到高雄，並非原本就居住於當地，因此市府現有紀錄中沒有相關通報資料。她也指出，個案並非與父母同住，而是由曾祖母主要照顧。針對兒少保護通報與實際成案數的變化，陳其邁特別強調，兩者不能直接畫上等號。他表示，高雄近年積極鼓勵醫護人員、診所、學校及社區提高通報意識，隨著通報機制更加完善，通報數自然可能增加。「成案數並不等於通報數。」陳其邁舉例，有些家庭面臨的是經濟弱勢或其他生活困難，經評估後會轉介社會局相關單位或其他機構提供協助，不一定會以兒少保護案件開案。他指出，近年雖然各縣市通報數普遍增加，但成案數整體呈現下降趨勢，這在各地所呈現的狀況大概都一樣。陳其邁提到，近5年六都兒虐案件比較中，高雄有15件、新北市17件、桃園市14件、台中市18件。面對兒少保護工作，市府將持續強化主動訪查、跨單位合作與即時介入機制，並檢討現有制度，希望降低兒童受虐風險，讓社會安全網發揮更完整的保護作用。