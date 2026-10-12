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逛好市多最自私行為曝光！會員氣瘋：整排全擋住

但準備到酒區買酒時，發現貨架前停了一排購物車，每台都放有各式各樣的未結帳商品，判斷應該是客人為了方便好逛街，直接將推車集體停在貨架前，直接阻礙想要拿取商品的人

▲有民眾到好市多準備買酒，卻發現酒架前全停滿購物車，讓她忍不住砲轟很自私！（圖／NOWNEWS攝）

好市多購物車亂停超擋路！會員曝不推車原因

▲部分會員逛好市多，會直接將推車直接停放在貨架前，會員坦言主要是採購商品多，不能不推車，但人多時推車又不方便。（圖／記者徐銘穗攝）

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