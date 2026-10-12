美式賣場好市多（Costco）以大份量、退換貨服務深受台灣人喜愛，但因人潮眾多，平時賣場也屢傳消費亂象。近日就有會員抱怨表示，發現好市多酒區貨架前，竟停滿了一整排購物車，直接擋住其他會員拿取商品的動線，讓她氣瘋直呼「很自私！」過去也有外媒盤點好市多店員最討厭行為，其中「購物車亂停」就名列其中，可見就連員工也受不了推車亂象。
逛好市多最自私行為曝光！會員氣瘋：整排全擋住
一名女網友在Threads抱怨發文，表示前陣子到好市多採購，但準備到酒區買酒時，發現貨架前停了一排購物車，每台都放有各式各樣的未結帳商品，判斷應該是客人為了方便好逛街，直接將推車集體停在貨架前，直接阻礙想要拿取商品的人，讓她忍不住暴怒直喊「這些把購物車停在這邊的人很自私」。
貼文曝光後，瞬間引發一票會員共鳴，「每次去很討厭這種的」、「什麼情況要停在那，啊至少要有人待著吧..」、「是我就直接拉出來然後拿自己要的商品」，還有不少人分享其他討厭行徑「比起這種的，逛到一半直接緊急煞車的人更討厭」、「比放路中心好」。
好市多購物車亂停超擋路！會員曝不推車原因
《NOWNEWS今日新聞》記者上周實際到好市多分店，發現在各大走道中間，有時會出現放有商品的購物車，直接停放在部分區域貨架前，且大多推車都沒有會員守在一旁。記者觀察到，當無人看管的購物車擋在貨架前，部分會員為了避免直接動手推開他人車輛引發糾紛，反而會選擇「側身、跨過」方式來拿取商品。
記者實際詢問一名會員，對方坦言曾將購物車停放在貨架前，空手去挑選商品。至於為何不推著購物車逛？主要是考量人潮多時，若每個人都推著購物車，走道反而沒有那麼多空間，更會影響行動，「有次還差點跟別人撞車，不推車也比較快能買完走人」。不過該名會員強調，停放時不會占用主要走道，會選擇較少人逛區域，盡量避免妨礙其他顧客通行，如果想買的東西比較少，也會盡量不推車。
店員也討厭！好市多「購物車亂象」惹怒人：一票推投幣解決
事實上，好市多「購物車亂象」已長存多年，過去外媒《FinanceBuzz 》曾報導，盤點好市多員工最討厭的10大行為，其中多項與購物車有關，包含把垃圾留在購物車、擋住走道或站在通道中間和亂停購物車等。
在台灣也屢傳有會員隨意棄置購物車在柱子旁、車道或停車格內，甚至還有人會將垃圾或包裝直接留在購物車裡。隨著亂象頻傳，也讓許多人建議好市多應效仿歐洲或部分賣場，導入「推車投幣式解鎖」設計，使得顧客為了拿回硬幣而乖乖把推車歸位。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
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一名女網友在Threads抱怨發文，表示前陣子到好市多採購，但準備到酒區買酒時，發現貨架前停了一排購物車，每台都放有各式各樣的未結帳商品，判斷應該是客人為了方便好逛街，直接將推車集體停在貨架前，直接阻礙想要拿取商品的人，讓她忍不住暴怒直喊「這些把購物車停在這邊的人很自私」。
好市多購物車亂停超擋路！會員曝不推車原因
《NOWNEWS今日新聞》記者上周實際到好市多分店，發現在各大走道中間，有時會出現放有商品的購物車，直接停放在部分區域貨架前，且大多推車都沒有會員守在一旁。記者觀察到，當無人看管的購物車擋在貨架前，部分會員為了避免直接動手推開他人車輛引發糾紛，反而會選擇「側身、跨過」方式來拿取商品。
記者實際詢問一名會員，對方坦言曾將購物車停放在貨架前，空手去挑選商品。至於為何不推著購物車逛？主要是考量人潮多時，若每個人都推著購物車，走道反而沒有那麼多空間，更會影響行動，「有次還差點跟別人撞車，不推車也比較快能買完走人」。不過該名會員強調，停放時不會占用主要走道，會選擇較少人逛區域，盡量避免妨礙其他顧客通行，如果想買的東西比較少，也會盡量不推車。
事實上，好市多「購物車亂象」已長存多年，過去外媒《FinanceBuzz 》曾報導，盤點好市多員工最討厭的10大行為，其中多項與購物車有關，包含把垃圾留在購物車、擋住走道或站在通道中間和亂停購物車等。
在台灣也屢傳有會員隨意棄置購物車在柱子旁、車道或停車格內，甚至還有人會將垃圾或包裝直接留在購物車裡。隨著亂象頻傳，也讓許多人建議好市多應效仿歐洲或部分賣場，導入「推車投幣式解鎖」設計，使得顧客為了拿回硬幣而乖乖把推車歸位。
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