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黃士修酸民調「調數字」 質疑洋流效應

李四川競辦：不評論特定陣營策略 堅持正向選舉

2026九合一選舉進入倒數階段，各家民調陸續出爐。核能謠言終結者創辦人黃士修今（12）日在臉書發文，質疑民進黨砸下重本打造「洋流」攻勢，營造選情翻轉氛圍，更語帶諷刺地表示，接下來信民協會將公布新北市長民調，恐怕得把數字「調」到蘇巧慧反超李四川至少5％，才能證明「洋流外溢」。對此，李四川競選辦公室回應，尊重每一份禁得起檢驗的民調，對於特定陣營的選舉策略不予置評，李四川會堅持正向、正當的選舉方式。黃士修指出，選戰進入後期，要小心一些奇怪的民調。他以信民協會先前公布的台北市長民調為例，蔣萬安支持度41.7％、沈伯洋40.5％，差距僅1.2個百分點，但他質疑該份民調各行政區的藍綠支持分布偏離正常認知。相較之下，近期TVBS民調顯示蔣萬安49％、沈伯洋41％，他認為8個百分點的差距較為合理。黃士修質疑，民進黨砸下重本營造「洋流」聲勢，再透過民調「佐證」民心已變。他指出，根據TVBS新北市長民調，李四川以42.6％領先蘇巧慧的35.9％，但若要證明「洋流」從台北外溢至新北，恐怕得出現不同結果，諷刺表示，「信民『調』數字到兩位數都不為過，最少也要反超5％，才能證明洋流外溢」。對此，李四川競選辦公室表示，選舉期間會出各式各樣的民調數字，團隊尊重每一份禁得起檢驗的民調，至於特定陣營的選舉策略，則不予置評。李四川競辦強調，李四川會堅持正向、正當的選舉方式，持續深入新北市29個行政區傾聽民意，以具體有感政見爭取市民支持，「一棒接一棒」，讓新北市的建設穩健前行、市民的生活越來越好。