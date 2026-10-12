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藍營爆賴瑞隆後援會長舊案 邱于軒列16項不當管教

白喬茵：若事前不知情是不用心 知情更與「零容忍」矛盾

許采蓁要求正面回應 質疑：未來教育局長也會是這些人嗎？

高雄市議會國民黨團今（12）日上午召開記者會，指控民進黨高雄市長參選人賴瑞隆「幼教業後援會」總會長所經營的幼兒園，過去曾遭家長指控半年內出現16項不當管教行為，包括以膠帶綑綁幼童雙手、禁止如廁導致失禁、拉扯頭髮及戶外教學弄丟幼童等。議員邱于軒質疑，曾捲入相關爭議的園所負責人，如今卻擔任市長參選人的幼教後援會長，要求賴瑞隆說明，「這是否就是他支持的教育價值？」邱于軒今在記者會中表示，多名家長2020年曾陳情，指控林園一間幼兒園發生多項不當管教，包括用膠帶綑綁幼童雙手，向孩子稱是「哆啦A夢」、禁止幼童上廁所導致失禁，另有戶外教學弄丟兒童、要求幼童站著睡、掐幼童等情況，相關樣態多達16項；而從當年的訴願決定書可以看出，園所負責人知情，且確認園內確有不當管教行為。相關案件當時也經高雄市教育、社政單位介入處理。邱于軒說，當年自己替家長及孩子發聲，卻一度遭到特定媒體攻擊，如今看到該園所負責人轉身擔任賴瑞隆幼教業後援會總會長，讓她質疑，「難道這就是賴瑞隆所支持的教育價值？」國民黨團書記長白喬茵表示，依訴願決定書內容，該園所負責人對不當管教情況知情，如今卻擔任市長參選人的幼教後援會長，對當年曾在園內遭不當管教的孩子及家長而言，形同「二次傷害」。白喬茵質疑，賴瑞隆在安排後援會幹部時，究竟是否知道這段過往？如果事前不知情，代表在人事安排上不夠謹慎；若明知相關爭議仍讓對方擔任幼教後援會長，則與其過去所強調的「兒虐零容忍」價值相互衝突。國民黨團幹事長許采蓁則表示，「兒虐零容忍」應是普世價值，但她認為賴瑞隆此次後援會用人標準與此不符，質疑賴瑞隆身旁屢有爭議人物，並反問未來若當選市長，「自己的經發局長、教育局長也都會是這些人嗎？」，更要求賴瑞隆「請直球對決，正面回應市民的質疑」。國民黨發言人、高雄市議員陳麗娜表示，一名市長參選人提出的後援會名單，也會反映其團隊在人事選擇上的判斷，因此要求賴瑞隆以最誠懇的態度面對相關爭議。