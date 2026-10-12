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歷史統計情境 G1贏家最終勝出 G1輸家翻盤 所有7戰4勝制系列賽 127／197，約64.5% 70／197，約35.5% 「2-3-2」賽制、主隊贏下G1 69／103，約67.0% 客隊34／103，約33.0%

▲道奇國聯冠軍賽首戰落敗，G2將由日籍投手山本由伸先發，力拚扳平系列賽。（圖／美聯社／達志影像）

道奇3連霸之路，首戰就遇到歷史逆風！衛冕軍今（12）日在國聯冠軍賽G1以1：2不敵釀酒人，根據大聯盟數據專家藍斯（Sarah Langs）統計，在「2-3-2」賽制下，主場贏下首戰的球隊約67%最終晉級。不過，道奇也曾在2018年先輸釀酒人後翻盤；如今能否再次改寫劇本，G2日籍王牌山本由伸與打線的表現將是關鍵。藍斯指出，歷來197次7戰4勝制季後系列賽，G1贏家有127次最終勝出，約占64%。若縮小到目前採用的「2-3-2」主客場配置，首戰在主場贏球的球隊，103次有69次拿下系列賽，晉級比例約67%。道奇球迷先別慌張，2018年國聯冠軍賽。當時道奇同樣作客密爾瓦基，G1以5：6落敗，最後卻將戰線拉到搶七，並在G7以5：1贏球，系列賽4勝3敗晉級。2020年，道奇更曾在國聯冠軍賽對勇士陷入1勝3敗落後，連贏3場逆轉，最終拿下世界大賽冠軍。首戰落敗確實增加難度，但道奇隊史也證明，系列賽仍有翻轉空間。G2將由山本由伸對決24歲右投韓德森（Logan Henderson）。山本去年就在同一座球場、同樣的國聯冠軍賽G2，投出僅被敲3安打的完投，率道奇5：1獲勝；今年分區系列賽G3對勇士，也繳出7局好投，協助球隊拿下3：1勝利。韓德森同樣有對戰優勢。本季他對道奇先發2場全勝，合計12局僅失1分，防禦率0.75、送出13次三振。道奇即使有山本坐鎮，也需要打線突破另一名曾成功壓制自己的投手。G1道奇得點圈6打數僅敲1安，留下9名殘壘；2局上一出局滿壘，卻因雙殺打中斷攻勢，未能擴大領先。這場敗仗也提醒，先發壓低失分之外，打線仍須把上壘機會轉成分數。總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽後表示，一開始就知道這會是漫長系列賽，並強調對G2先發投手的信任，「我們必須贏下這場比賽。」若道奇扳平，就能帶著1勝1敗回主場；若再輸，則須在剩餘最多5場贏下4場，反攻空間將進一步縮小。