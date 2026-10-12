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摩洛哥7月下旬無預警暫停受理台灣旅客申請赴摩所需的「簽證確認函」（Visa Confirmation Letter，VCL），一度影響國人赴摩觀光及商務行程，外交部隨後也依對等原則暫停受理摩洛哥籍人士來台簽證。直到9月21日，摩方恢復受理台灣護照持有人申請VCL，外交部當時掌握主要以觀光用途為主，並持續觀察實際受理情況。如今措施進一步恢復正常，外交部今（12）日宣布，自即日起重新受理摩洛哥籍人士申請來台簽證，摩洛哥人士可依現行規定向我國駐外館處提出申請，外交部也對摩方恢復受理台灣旅客VCL表示肯定。外交部今指出，摩洛哥政府於今（2026）年7月23日無預警宣布暫停包含我國籍人士申請赴摩洛哥所需的簽證確認函（Visa Confirmation Letter, VCL），外交部基於對等原則，同月30日宣布暫停受理摩國人士來台簽證申請。外交部表示，摩洛哥政府自今年9月21日起，已恢復受理我國人申辦簽證確認函，外交部對此表示肯定，並宣布自10月12日起恢復受理摩洛哥籍人士申辦來台簽證，摩國人士可依相關規定，向我國駐外館處提出申請。