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▲唐西奇（Luka Doncic）與里夫斯（Austin Reaves）確定是湖人固定先發核心，球隊仍在尋找最適合搭配兩人的側翼人選。（圖／美聯社／達志影像）

洛杉磯湖人距離新賽季開幕戰對金州勇士只剩約一周半，但總教練雷迪克（JJ Redick）仍未完全敲定先發五人。根據目前規劃，唐西奇（Luka Doncic）、里夫斯（Austin Reaves）與凱斯勒（Walker Kessler）已確定占據3個先發位置，最後2席仍在競爭，不過格萊姆斯（Quentin Grimes）已經接近鎖定其中一席。雷迪克早在9月24日首次被問到開幕戰先發陣容時，就明確表示唐西奇、里夫斯與凱斯勒將是固定先發。不過另外兩個位置，他當時只開玩笑說「不會是兩個白人」，並承認仍沒有定案。湖人將於10月21日在主場Crypto.com球館迎戰勇士，這也是他們新賽季例行賽首戰。距離開季越來越近，湖人教練團仍在觀察側翼與後場補強人選，尤其是誰最適合搭配唐西奇與里夫斯，成為最後決策關鍵。湖人季前賽第一周陣容並不完整，也讓雷迪克很難做出最終判斷。10月5日季前賽首戰擊敗國王，里夫斯、凱斯勒與塞克斯頓（Collin Sexton）都沒有出賽；隔天背靠背對勇士，唐西奇、里夫斯、凱斯勒、塞克斯頓、賽布爾（Matisse Thybulle）與威廉姆斯（Ziaire Williams）全數缺陣。10月8日再度擊敗國王時，里夫斯迎來季前賽首秀，唐西奇與賽布爾也登場，但凱斯勒、威廉姆斯與塞克斯頓仍未出賽。其中凱斯勒與塞克斯頓至今都還沒有打過季前賽，塞克斯頓因右小腿下部傷勢影響，進度甚至可能比凱斯勒更慢。雷迪克坦言：「我會說，我們確實看到了一些喜歡的東西。但這很難，因為球員有傷，我們一直有點脫節，所以還沒有任何定論。」目前最接近卡進先發的，是26歲側翼格萊姆斯。他在湖人前3場季前賽全部先發，場均攻下13.4分，投籃命中率53.4%，三分命中率46.2%，無論身邊陣容如何變動，都展現穩定外線與攻防銜接能力。雷迪克先前談到格萊姆斯時表示：「我覺得昆汀是盧卡和AR的絕佳補充。他顯然有在達拉斯和盧卡一起打球的經驗。在我們所有陣容建構中，核心就是找到能補充盧卡和AR的球員，我們覺得我們做到了。」若格萊姆斯正式進入先發，湖人最後一席很可能在威廉姆斯與拉拉維亞（Jake LaRavia）之間競爭。威廉姆斯身高6呎10吋，具備身材、臂展與防守覆蓋能力，季前賽首戰對國王時曾替湖人奠定防守基調。不過他近期受到腳部挫傷影響，出賽狀況受限。里夫斯談到威廉姆斯時稱讚：「活力、臂展、投籃能力，用正確方式打球。他符合你想要的那種隊友的所有標準。」另一方面，拉拉維亞也在季前賽打出亮眼內容，3場場均12.7分、3.3籃板、2助攻與2抄截，投籃命中率高達63.6%，三分命中率54.5%。雷迪克特別稱讚他夏天調整投籃細節後，透過重複訓練建立信心，進攻端狀態相當好，防守、拚搶五五波球與無形貢獻也讓他成為有價值的輪替球員。