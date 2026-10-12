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年底選舉倒數46天，選戰進入白熱化，台北市長蔣萬安始終不願正面回應辯論場次與是否交叉詰問，對此《中視》、《台視》、《民視》、《自由時報》與《鏡電視》今（12）日發出聯合聲明，邀請雙方陣營參與辯論會，強調「跨媒體提問與交叉詰問」。對此政治工作者張庭瑜表示，中視聲明簽署人是新聞部副總經理彭愛佳，是林益世的妻子；而中視的董事長兼總經理，是盧秀燕的妹妹盧秀芳；中視現在是旺旺中時媒體集團所有。連藍營重要電視台，都喊話應接受聯合辯論與交互詰問，「很明顯是寫給誰看」。「蔣萬安拒絕辯論，連旺旺中時都怒了？」對於5家媒體發布聯合聲明，呼籲台北市長參選陣營，參加聯合電視辯論會。張庭瑜說，沈伯洋早已經公布簽署了4家媒體的辯論同意書，其中就包括聲明中的民視和鏡電視，「所以這份跨媒體的呼籲，很明顯是寫給誰看」。張庭瑜表示，中視聲明簽署人是新聞部副總經理彭愛佳，是林益世的妻子；而中視的董事長兼總經理，是盧秀燕的妹妹盧秀芳；中視現在是旺旺中時媒體集團所有。連藍營重要電視台，都喊話台北市長候選人應接受聯合辯論了。張庭瑜也說，這份聲明第三點寫到，「透過跨媒體提問與候選人的『交互詰問』」，直呼完蛋了，這5家媒體直接要求交互詰問辯論，「那個人怎麼可能會接招？」