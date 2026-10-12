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▲江志豐（左二）擔任比賽評審，忍著眼疾疼痛現身，展現敬業態度。（圖／菲常動人音樂文創提供）

台語歌手江志豐近日擔任《海海人聲青春怒放第三屆世界閩南語青年歌手大賽》評審，忍著眼疾開工的他，右眼視網膜裂開還在治療中，左眼眼角膜又有破洞。江志豐坦言近來音樂工作量大，必須長時間用眼，雖然不舒服還是要完成創作，而醫生也叮嚀他要多休息，若輕忽最後視力會變成只有0.1，甚至有視網膜剝離的可能。《海海人聲青春怒放第三屆世界閩南語青年歌手大賽》，日前舉行總決賽，邀請到丁曉雯、江志豐、郭婷筠、廖偉志擔任評審。其中，江志豐忍著眼疾疼痛現身，他分享近況表示，原本右眼視網膜裂開還在治療中，左眼眼角膜又有破洞，最新檢查兩眼眼角膜都破了，持續脹痛。江志豐坦言近來音樂工作量大，必須用眼看電腦，雖然不舒服還是要完成創作，自己對音樂也要求龜毛。而錄影現場只要見到燈光就感到非常疼痛，透露出門一定會戴墨鏡，醫生也叮嚀要多休息，否則最後視力會變成只有0.1，甚至有視網膜剝離的可能。江志豐感嘆自己每次的創作，都代表著給歌手的生命力，需要用最完美的態度完成，讓演唱的歌能有最好的表現，每個歌手都很重要，「我不能對自己的音樂輕輕放過，影響音樂品質進而影響歌者，這是我始終的堅持！」《第三屆世界閩南語青年歌手大賽》本屆賽事自今年七月正式開跑，台灣賽區歷經近三個月的嚴格選拔、一路過關斬將，最終共有27位優秀歌手脫穎而出，登上台灣總決賽的舞台。經過數輪精彩絕倫的歌聲較量，終極「台灣六強」名單正式揭曉，這六位代表台灣賽區的頂尖好手，預計將於今年12月遠赴大陸泉州，與來自世界各地近百位閩南語歌唱精英同台較勁，全力爭奪全球12強。